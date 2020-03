Com desfalques e boa fase de Gabigol, Flamengo estreia contra Jr. Barranquilla na Libertadores

Nesta quarta-feira (4), o Rubro-Negro e atual campeão da Libertadores estreia na competição mais importante da América. O Flamengo enfrenta o Junior Barrinquilla. Para sair vitorioso, o time carioca precisa contar com noite inspirada do artilheiro Gabriel Barbosa, além de todo conjunto, pois o treinador Jorge Jesus não terá em campo nomes como Rodrigo Caio, Rafinha, Arão e Bruno Henrique. Já o time colombiano busca surpreender o os brasileiros com a presença da dupla ofensiva badalada na Colômbia: Téo Gutierrez e Borja.

A partida que dá início à trajetória do Fla no campeonato acontece no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, às 21h30 (de Brasília). Ambas equipes já se enfrentaram neste estádio e também no Maracanã.

Pela semifinal da Copa Sul-Americana de 2017, ambos os times mediram forças. Na ocasião, um dos destaques no confronto foi o ex-Fla, Felipe Vizeu. O centroavante marcou o gol da vitória no jogo de ida (em campo teve nomes como Lucas Paquetá e Vinicius Junior) e marcou os dois gols na vitória no jogo de volta. Além de Vizeu, outro destaque no duelo, especialmente no jogo de volta, foi a atuação de Cesár. O goleiro brilhou na partida, com cinco defesas difíceis, além de ter defendido um pênalti.

Junior Barrinquilla com a dupla Téo Gutiérrez e Borja

Téo é ídolo do clube. Já enfrentou o time carioca diante toda torcida adversária e balançou as redes. O jogador marcou o gol na partida de ida, pela semifinal da Sul-Americana em 2017. Anos depois, o atacante terá a oportunidade de uma possível revanche, já que ano citado, o Fla saiu vitorioso nos dois confrontos.

Borja é a principal esperança de gols para o clube colombiano. No Brasil, o atacante foi campeão brasileiro pelo Palmeiras. Em 2016, junto com todo elenco palmeirense, participou da provocação referente ao "cheirinho" envolvendo o Fla. Atualmente, o jogador voltou para o clube do coração e é uma das principais esperanças de gols.

Provavel escalação: Viera; Piedrahita, Rosero, Mera e Fuentes; Cetré, Moreno, Sánchez e Hinestroza; Borja (Carmelo Valencia) e Téo Gutiérrez.

Flamengo e a força do elenco

O Flamengo terá desfalques para o jogo de estreia na Libertadores, e precisará demonstrar toda qualidade do elenco. É verdade que tem demonstrado nas partidas do campeonato carioca, mas para a Libertadores, o desafio é ainda maior.

Léo Pereira, João Lucas, Thiago Maia e Vitinho irão suprir as ausencias dos titulares. O alento é que todos tem feito boas partidas, quando solicitados.

Para sair de campo vitorioso, o Rubro-Negro contará com um dos destaques na temporada, trata-se de Gabriel Barbosa. O camisa 9 tem feito a diferença dentro de campo, além de balançar as redes, ele também se desloca para fora da area, para servir os companheiros e participar da construção das jogadas. É o artilheiro do time. Praticamente todo jogo balança as redes, por isso o lema "Hoje tem gol do Gabigol".

Provável escalação: Diego Alves; João Lucas (Berrío), Gustavo Henrique, Léo Pereira e Filipe Luís; Thiago Maia, Gerson, Arrascaeta, Everton Ribeiro; Pedro (Vitinho) e Gabigol.