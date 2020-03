Vitória vence Lagarto-SE e se classifica à terceira fase da Copa do Brasil

Pela segunda fase da Copa do Brasil, o Vitória recebeu a equipe do Lagarto-SE e conquistou a classificação após vencer a partida por 3 a 1. Vico, duas vezes, e Léo Ceará marcaram para o rubro-negro, Edílson diminuiu para os visitantes.

Nesta noite, duas equipes em momentos diferentes na temporada se enfrentaram. O Vitória, vice líder do Campeonato Baiano e bem colocado na Copa do Nordeste, contra um Lagarto-SE recém rebaixado em seu campeonato estadual. Além da classificação, estava em jogo também a premiação de R$ 1,5 milhão.

Início feroz

Logo no início do jogo, o rubro-negro já saiu na frente, aproveitando de um erro da linha defensiva, Vico apareceu livre para abrir o placar no Barradão, aos 4’. Apenas no fim do primeiro tempo, o jogo voltou a dar uma movimentada. Quando aos 40’, Léo Ceará sofre pênalti e o mesmo, cobrou com categoria, aumentando a vantagem do Vitória.

Ainda deu tempo para o Lagarto-SE diminuir, após bate rebate na área rubro-negra, a bola sobrou para Edílson, que marcou para os sergipanos.

Mais uma vez, Vico

No segundo tempo, foi um jogo de ataque contra defesa. O time da casa, trabalhava sempre para aumentar o placar, conseguindo boas chances de gols e sem sofrer perigos. Aos 31’, a insistência deu resultado, quando Vico marcou o seu segundo gol no jogo, dando números finais a partida. O Vitória vence por 3 a 1 e segue vivo na Copa do Brasil, Já o Lagarto-SE encerra precocemente a temporada.

E agora?

Classificado para a próxima fase e com mais R$1,5 milhão no bolso, o Vitória agora enfrenta o Ceará, na terceira fase da Copa do Brasil. O Lagarto-SE, rebaixado no Campeonato Sergipano e eliminado da Copa do Brasil, não possui mais jogos oficiais este ano, encerrando de forma melancólica a temporada.