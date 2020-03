Amazon e Flamengo: o provável investimento mais valioso do Brasil 

O Flamengo está próximo de anunciar o acordo com a Amazon, no contrato para o patrocínio master no uniforme Rubro-Negro. Segundo o Globoesporte.com, a substituição do Banco BS2 está sendo conduzida pelo Presidente do clube, Rodolfo Landim, o vice de relações externas, Luiz Eduardo "Bap", e o vice de comunicação, Gustavo Oliveira.

Ainda sem a confirmação oficial de ambas as partes ou qualquer divulgação de valores contratuais, a estimativa do clube carioca é lucrar mais de R$100 milhões com patrocinadores. O atual dono do espaço mais caro do uniforme, o Banco BS2, tem contrato até o fim do ano com o Flamengo, em um contrato de R$15 milhões anuais.

Expansão

A Amazon é considerada a marca mais valiosa do mundo, segundo o relatório da Brand Finance. Com crescimento em 17% comparado ao ano anterior, a gigante americana soma 220,8 bilhões de dólares em sua marca.

Amazon deve substituir o Banco BS2 no Flamengo. (Foto: Reprodução redes sociais)

Crescente no mercado brasileiro com o streaming Amazon Prime, a empresa já possui relações estreitas com o Flamengo, pois durante a campanha do Mundial Interclubes 2019, foi produzido um documentário sobre o time de Jorge Jesus, porém, ainda não foi divulgado o seu lançamento.

Atualmente a Amazon já possui vínculos com alguns clubes europeus na distribuição de produtos. A Internazionale, Napoli, Valladolid, Espanyol, Braga e Bétis são algumas equipes que o portal Marketing Esportivo afirma ter acordos com a marca.

Recorde

Segundo a ESPN, o acordo de Flamengo e Amazon pode desbancar o recorde do Palmeiras, que prevê o faturamento deste ano em R$147 milhões. Durante 2018, o time paulista encerrou os doze meses com R$95 milhões faturados, contra R$90 milhões do Fla. Sem o acerto com a gigante americana, o Rubro-negro tende a receber R$108,7 milhões.

Para atingir o posto número 1 da marca mais valiosa do país, o Flamengo precisaria apenas de 0,3% dos gastos da Amazon com publicidade. Com 11 bilhões de dólares (R$51,1 bi) investidos no ano passado, aproximadamente R$38 milhões garantirão ao atual campeão brasileiro e da Libertadores, o título de marca mais valiosa do país.

Patrocinadores

Atualmente o Flamengo tem a Adidas como fornecedora esportiva na produção de materiais do clube. Além da empresa alemã, a MRV Engenharia, Tim, Sportsbet.io, Azeite Royal, Petrolífera Total e Orthopride, como patrocinadores distribuídos no uniforme Rubro-negro.