Ponte Preta goleia Afogados em jogo de ida pela Copa do Brasil

Jogando no primeiro jogo da terceira fase da Copa do Brasil, Ponte Preta goleou por 3 a 0 o Afogados-PE na noite desta quarta-feira (12). O placar dá uma vantagem ao time alvinegro para a segunda partida. O time campinense volta sua força para o duelo diante o Guarani no Campeonato Paulista na próxima segunda-feira (16).

Gol contra dá tranquilidade para a Ponte Preta

Os minutos iniciais foram de análises de ambas as equipes, mas logo em seguida contou-se com um poderia de ofensividade do time paulista em cima dos pernambucanos. Era de se esperar que o gol viesse, mas não de forma bizarra. Aos 37 saiu o primeiro. Após passe de Safira, Jeferson desceu livre pela direita e cruzou com força para Roger, que estava livre para marcar. Heverton se jogou para bloquear e acabou marcando contra para a alegria dos seus adversários.

Aos 40, quase saiu o segundo. João Paulo dominou e mandou de fora da área. A bola desviou e por pouco não enganou o goleiro Wallef, que mandou para escanteio. Ainda teve tempo de se ver mais uma ofensiva dos rivais.

Afogados tenta, mas chuva de gols liquida jogo para os paulistas

Na segunda etapa, logo aos quatro, Lazaroni recebeu passe pela esquerda, tentou entrar na área e foi derrubado por Candinho. Roger cobrou no canto direito e o guarda redes defendeu com as pernas. Três minutos depois, Safira passou para Roger na área, o camisa 9 ganhou do marcador e tocou rasteiro por baixo do goleiro pernambucano, para balançar as redes.

A Ponte ansiava por mais e, aos saiu o terceiro. Em escanteio cobrado na primeira trave, Bruno Reis domina bate rasteiro no canto para sacramentar a vitória. Era para o placar terminar 6 a 0, mas a sequência de erros de pontaria da macaca ajudou o Afogados que terá missão de virar no nordeste e roubar a classificação.