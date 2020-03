Em jogo repleto de cartões, Inter de Limeira e Palmeiras empatam sem gols

Inter de Limeira e Palmeiras se enfrentaram neste sábado (14), pela décima rodada do Campeonato Paulista, no Estádio Major Levy Sobrinho, em Limeira. A partida terminou empatada por 0 a 0.

O primeiro tempo foi mais agitado nos primeiros minutos de jogo e, logo no início, saíram dois cartões amarelos: um para Ramires e um para Airton. Ao longo da primeira etapa, Bruno Henrique, Marcos Rocha e Felipe Melo também foram advertidos com cartões amarelos. O Verdão foi a equipe que criou mais chances.

A primeira oportunidade do time alviverde saiu aos 18 minutos. Luiz Adriano chutou em cima de Rafael Pin e, no rebote, Willian bateu, mas a bola saiu por cima do gol.

Aos 34, mais duas chances para o Palmeiras no mesmo lance. Dudu cruzou e Bruno Henrique bateu, mas o goleiro Rafael Pin fez a defesa. No rebote, Rony acabou se atrapalhando para ajeitar a bola e perdeu a chance de abrir o placar.

A Inter saiu em contra-ataque, aos 43 minutos. Murilo Rangel recebeu e pegou de primeira, dentro da área, mas chutou para fora.

Nos acréscimos, Rony rolou para Dudu, que estava na entrada da área. Ele bateu, mas a bola pegou na trave.

O Palmeiras continuou criando boas chances no segundo tempo, mas, mesmo com um jogador a mais durante boa parte da segunda etapa, já que Airton levou o segundo cartão amarelo e foi expulso aos sete minutos, a equipe não conseguiu sair do empate. Murilo Rangel e Lucas Lima também receberam cartões amarelo na última metade do jogo, assim como Marcos Rocha, que foi expulso após receber o segundo, no último lance do jogo.

Logo no primeiro minuto, Dudu conseguiu driblar a defesa da Inter e bateu colocado, mas o goleiro Rafael Pin conseguiu defender, evitando que o Palmeiras abrisse o placar.

O Verdão teve mais uma grande chance aos 23 minutos, quando Lucas Lima pegou sobra na área e bateu. Rafael Pin defendeu primeiro com as mãos e, depois, tirou com os pés qualquer perigo de rebote. Três minutos depois, Rony soltou uma bomba, de fora da área, e o goleiro precisou salvar, mais uma vez, a Inter de Limeira.

Aos 33 minutos, Lucas Lima cobrou falta e a bola sobrou para Dudu, mas o jogador mandou para fora. Aos 35, após cobrança de escanteio, Vitor Hugo disputou a bola com Rafael Pin, pelo alto, e conseguiu cabecear, mas a bola foi para fora.

A próxima partida do Inter de Limeira é contra o Oeste, também pelo Paulistão, no próximo dia 22, às 19h, novamente no Estádio Major Levy Sobrinho. Já o Palmeiras enfrenta o Corinthians, no mesmo dia, às 16h, na Arena Corinthians.