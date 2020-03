Em três meses, América-MG viajou quase nove mil quilômetros

Os termos 'rodado' e 'com bagagem' são utilizados para indicar experiência no futebol, e mesmo com um time de atletas que possuem traquejo, o América-MG desfruta das expressões acima por outro motivo. O time de Lisca Doido rodou, em três meses, quase nove mil quilômetros, calendário apertado que se torna um desafio para atletas e comissão técnica.

Na disputa do Campeonato Mineiro e da Copa do Brasil, o Coelho viajou 8.859 quilômetros nesses três primeiros meses do ano, sem considerar os deslocamentos internos; uma média de 2.953 quilômetros por mês, se contarmos com o mês de janeiro, em que o campeonato começou. No último domingo (15), diante do Patrocinense, em Patrocínio, o Alviverde fez sua 5ª partida fora da capital mineira.

Pelo Campeonato Mineiro já foram mais de 1.408 quilômetros rodados nas partidas contra o Tupynambás (Juiz de Fora), Villa Nova (Nova Lima) e Patrocinense (Patrocínio). Todos os trajetos pelo Estadual foram realizados de ônibus. A maior distância percorrida foi até Macapá (AP), onde o Coelho enfrentou o Santos, pela 1ª fase da Copa do Brasil. Pelo torneio nacional, em seguida, o time americano viajou até Ponta Grossa e posteriormente, para Araraquara. Confira os números:

Competição Adversário KM Percurso (ida e volta) Data Mineiro Tupynambás 532 km Juiz de Fora/MG 29/01 Copa do Brasil Santos-AP 4.704 km Macapá/AP 05/02 Mineiro Villa Nova 45,8 km Nova Lima/MG 12/02 Copa do Brasil Operário-PR 1.718 km Ponta Grossa/PR 05/03 Copa do Brasil Ferroviária-SP 1.029* Araraquara-SP 11/03 Mineiro Patrocinense 830 km Patrocínio/MG 15/03

* Distância percorrida de avião e ônibus.

Considerando os 12 jogos disputados, o América-MG tem uma média de 4 dias de intervalo entre um compromisso e outro, prazo curto de descanso e recuperação. Após essa sequência de partidas, o Alviverde usa a paralisação do campeonato, devido ao coronavírus, para descansar e combater o desgaste físico do grupo. O zagueiro Lucas Kal comentou, em entrevista coletiva, a vantagem da pausa.

"Não sabemos até quando vai essa paralisação, e isso pode apertar um pouco o calendário, mas aí já não é mais com a gente. Temos que focar na nossa parte de recuperar, treinar, melhorar para quando voltarem os campeonatos, estarmos da mesma maneira que paramos. Conseguir a liderança e a classificação que foram importantes e manter o que a gente vem fazendo", ressaltou o zagueiro americano.

Nesse período, o América-MG atuou, na maioria das vezes, com os titulares nas duas competições que vem disputando. O condicionamento físico dos atletas é motivo de preocupação para a comissão técnica, por exemplo, no jogo contra o Boa Esporte, o goleiro Airton ficou de fora (após 26 partidas consecutivas), devido a um incômodo na coxa esquerda. No confronto diante do Patrocinense, o técnico Lisca optou por poupar dois titulares.

Paralisação de atividades do time masculino profissional

Na última quarta-feira (18), o América interrompeu as atividades do time profissional masculino no CT Lanna Drumond. A medida preventiva teria duração inicial até o dia 23 de março, porém neste sábado, o América optou pela manutenção da paralisação, e os trabalhos seguem suspensos por tempo indeterminado, devido a situação da pandemia do Covid-19. Confira a nota na íntegra:

O América Futebol Clube decidiu pela manutenção da paralisação de todas as atividades do time masculino profissional. Os trabalhos no CT Lanna Drumond seguirão suspensos por tempo indeterminado. Desde a última terça, 17 de março, o América já havia paralisado todas as atividades do time feminino e também das categorias de base.