Vasco anuncia Ramon Menezes como novo treinador

O Vasco da Gama tem novo treinador para o restante da temporada. Em comunicado oficial pelas redes sociais, o clube informou nesta segunda-feira (30), que após reunião interna, Ramon Menezes será o novo responsável pela equipe. Junto do ex-jogador, Antônio Lopes também foi oficializado pelo clube, em seu retorno à São Januário, porém na função de Diretor de Futebol.

Promovido ao cargo, depois de atuar na função de auxiliar permanente no clube, desde 2019, Ramon terá sua primeira oportunidade à beira do campo em uma grande equipe. Ex-jogador do clube, o novo treinador de 47 anos tem em seu histórico uma longa identificação com o Cruzmaltino. Como jogador, Ramon defendeu o Vasco em três oportunidades: 1996 até 2000, 2002 e 2006. Oficialmente foram 148 jogos e 46 gols. Já técnico, Ramon trabalhou no Anápolis, Guarani-MG, Tombense e Joinville.

Já Antônio Lopes, histórico treinador do clube nos anos 90, também foi oficializado nesta segunda (30). Há alguns anos trabalhando como dirigente, Antônio Lopes, de 78 anos, acumula experiências no Botafogo, Athletico-PR e Figueirense. Em sua terceira passagem pelo clube, Antônio Lopes tem em seu currículo os três títulos estaduais, Brasileirão (1997) e a Copa Libertadores (1997).

Antônio Lopes sorri ao lado de Juninho, em 1997. Foto: (Reprodução)

Confira a nota oficial do clube:

"O Club de Regatas Vasco da Gama comunica que Ramon Menezes será efetivado como treinador em substituição a Abel Braga. A escolha se deu nesta segunda-feira (30/03) após reunião entre o Presidente da Diretoria Administrativa, Alexandre Campello, o Vice de Futebol, José Luis Moreira, e o Executivo de Futebol, André Mazzuco.

Multicampeão pelo Vasco como atleta no fim da década de 90, Ramon retornou a São Januário no início de 2019 para ser auxiliar-técnico permanente. Com a saída de Abel, recebe sua primeira oportunidade como treinador no Clube onde viveu os melhores momentos de sua carreira.

Junto com a efetivação de Ramon, o Clube anuncia ainda que Antônio Lopes está de volta ao Vasco. Técnico em algumas das principais conquistas do Cruzmaltino, entre elas o Campeonato Brasileiro de 1997, a Copa Libertadores de 1998 e o Torneio Rio-São Paulo de 1999, Lopes será o novo coordenador-técnico, função que ocupou nos últimos clubes pelos quais passou. No Vasco, sua última passagem como técnico foi em 2008".