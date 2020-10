RB Bragantino e Corinthians se enfrentam preocupados com o Z4

RB Bragantino e Corinthians se enfrentam neste sábado (3), às 20h30 no estádio Nabi Abi Chedid, pela 13ºª rodada do Campeonato Brasileiro. Ambas as equipes brigam na parte de baixo da tabela, o Bragantino na zona do rebaixamento na décima oitava posição com 11 pontos, dois a menos do que o seu adversário, Corinthians, que está na décima quarta posição, com 13 pontos conquistados.

Você acompanha RB Bragantino x Corinthians AO VIVO e em tempo real aqui, na tela da VAVEL Brasil.

Massa Bruta em evolução com Barbieri

Com a chegada do Barbieri o RB Bragantino mostrou uma ligeira evolução nas ultimas partidas, porém hoje seria um jogo chave para tirar de vez o Massa Bruta da zona da degola.

Barbieri não poderá contar para a partida de logo mais com o meia Claudinho, um dos principais jogadores do time, pois o atleta sendo dores na coxa direita e foi vetado pelo Departamento médico. Morato, Matheus Jesus, Vitinho e Wesley, também estão fora do jogo de hoje contra o Timão.

Provavel escalação do RB Bragantino: Julio Cesar, Aderlan, Leo Ortiz, Ligger e Edimar. Ricardo Ryller, Raul e Lucas Evangelista. Arthur, Bruno Tubarão e Allerrandro.

Timão perto da zona da decola

Pelo lado do Corinthians as coisas não vão bem. O time não evolui nas mãos de Dyego Coelho e uma derrota hoje pode por o timão na zona do rebaixamento.

O lateral direito Fagner volta de suspensão e Cazares poderá ser titular hoje em Bragança. Leo Santos, Gabriel Pereira e Ruan Oliveira estão fora do confronta desta noite.

Provavel escalação do Corinthians: Cassio, Fagner, Gil, Danilo Avelar e Lucas Piton. Gabriel, Cantillo e Luan (Cazares). Léo Natel, Otero e Jô.

Arbitragem

Árbitra - Edna Alves Batista (FIFA-SP)

Auxiliar 1 - Danilo Ricardo Simon Manis

Auxiliar 2 - Evandro de Melo Lima

Árbitro de Vídeo - Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral.