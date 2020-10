Odair Hellmann avalia como justo empate do Fluminense no clássico com Botafogo

Em partida válida pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Fluminense empatou com o Botafogo em 1 a 1 no Nilton Santos. O clássico contou com um gol contra para o tricolor, marcado pelo lateral-direito Kevin, ainda no primeiro tempo. O gol de empate da equipe alvinegra veio no segundo tempo, com gol do meio-campista Caio Alexandre.

Em coletiva, o técnico Odair Hellmann falou sobre o placar: “Essa história de segurar o placar não existe, não trabalhamos para isso. O Botafogo colocou mais um centroavante, dois caras de referência, o que criou dificuldade para nós. E quando recuperávamos a bola, não mantínhamos a posse. Mas no segundo tempo conseguimos manter e ficar com a bola, essa era ideia. Com a nossa dificuldade no segundo tempo e a deles no primeiro, acho que o empate acabou sendo justo por tudo que aconteceu na partida."

O tricolor carioca vinha embalado de uma vitória de goleada por 4 a 0 sobre o Coritiba. Porém, com o empate no clássico, permaneceu na sétima posição de classificação geral do Brasileirão, somando 18 pontos em 13 jogos. A equipe carioca tem seu próximo desafio marcado para quarta-feira (7), contra o Goiás, no Serra Dourada.