Goleiro Alisson é cortado após lesão no ombro; Éderson é convocado por Tite

O técnico Tite convocou o goleiro Ederson, do Manchester City, para ocupar a vaga de Alisson, cortado após sofrer lesão no ombro esquerdo durante o treino do Liverpool. Segundo o médico da Seleção, Rodrigo Lasmar, o tempo de recuperação não permite que o goleiro esteja junto à delegação no tempo necessário.

É o segundo corte, causado por lesão, na lista de convocados por Tite. O primeiro foi Gabriel Jesus, do City, e em seu lugar, Matheus Cunha, do Hertha Berlin, foi convocado. Agora, o treinador tem à disposição no gol, além do Ederson, os goleiros Weverton, do Palmeiras, e Santos, do Athletico-PR.

A Seleção Brasileira começa a se apresentar hoje, na Granja Comary, para o período de preparação para as Eliminatórias da Copa do Mundo Catar 2022. O primeiro treino está marcado para amanhã às 16h e na próxima sexta-feira (9), enfrenta a Bolívia, em São Paulo.