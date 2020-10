Juventude e Cuiabá fazem jogo com emoção e bom futebol do início ao fim, mas ficam no empate

Juventude e Cuiabá ficaram no 1 a 1 nesta terça-feira (6), pela 14ª rodada da Série B. Em noite dos goleiros, Elton abriu o marcador para a equipe visitante e Breno Lopes igualou o placar no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. A partida ficou marcada pelo bom futebol, emoção e inúmeras chances de gol das equipes da parte de cima da tabela.

Fome de gol e chances perdidas

O jogo iniciou com as equipes buscando o gol, mas era do Juventude as melhores oportunidades. Aos 19 minutos, Dalberto deixou Wagner em boa posição para marcar, mas o meia isolou.

Se quem não faz, leva, o Dourado soube se aproveitar disso para abrir o placar fora de casa. Após boa jogada na direita, Yago bateu cruzado para encontrar Elton que livre de marcação, só teve o trabalho de empurrar a bola para o fundo da rede.

Depois disso, foi um festival de boas defesas dos goleiros e chances perdidas para as duas equipes. João Carlos fez grande defesa aos 28, após uma balaço de Breno, a chance era o começo da blitz do Juventude pelo gol, que por pouco não empatou com Igor, aos 29.

Antes do término da primeira etapa, ainda houve tempo para mais uma chance perdida. Anderson Conceição sozinho na área, carimbou o travessão de Marcelo Carné, deixando a decisão para a segunda etapa.

Juventude avassalador

Na segunda etapa o Juventude começou implacável, tanto que aos 5, Wagner cruzou boa bola na área e encontrou Breno, livre da marcação, para empatar a partida em 1 a 1.

A equipe do Juventude continuou tomando a iniciativa das jogadas, Wagner fez bom cabeceio aos 14, mas João Carlos faz linda defesa, salvando o Cuiabá. A pressão não parou por aí, Dalberto aos 16 Dalberto chutou por cobertura, a bola passou por João Carlos, mas explodiu no travessão, evitando o que seria um golaço da equipe anfitriã.

O Cuiabá reagiu com Felipe Marques aos 31 e com Elvis aos 44, quase virando a partida, mas não passou do quase. As equipes ficaram no 1 a 1 e se garantiram entre os primeiros colocados do Brasileirão série B.

O que disseram os jogadores sobre o empate

Ao término da partida, os jogadores se manifestaram. Breno Lopes, marcador do gol da equipe do Juventude lamentou as chances perdidas e mirou no clássico da próxima rodada.

"Foi um pecado a gente não ter virado o jogo, a gente criou várias chances. Infelizmente a gente acabou tomando um gol no primeiro tempo, mas a série B, só jogo difícil, o importante é pontuar, (temos que) descansar agora que sábado já tem um clássico e precisamos vencer" - afirmou o atacante.

Já o Everton Sena, zagueiro do Douradão, valorizou o empate e reconheceu a grande partida do Juventude.

"A gente sabia que ia ser um jogo bastante difícil como foi, um jogo bastante disputado do início ao final, mas a gente tem que valorizar esse ponto. Uma grande equipe, a equipe do Juventude, a gente sabia a dificuldade que iria encontrar, então foi um jogo muito disputado, batalhado, mas é um ponto que tem que valorizar" - finalizou o defensor.

Classificação e próximos compromissos

Com 29 pontos, o Cuiabá se mantém na primeira colocação do campeonato. Já o Juventude, com a vitória da Ponte Preta, perde posição, mas permanece na zona de acesso para a série A com 23 pontos.

O líder Cuiabá volta a campo na próxima sexta-feira (9), às 18h30, contra a Ponte Preta na Arena Pantanal. Já o Juventude joga o clássico diante do Brasil de Pelotas, novamente em casa, no sábado (10) às 11h.