Atlético-MG manda no primeiro tempo, vence Atlético-GO e encosta no líder

O Atlético-MG venceu o Atlético-GO por 3 a 1, no Mineirão, em partida válida pela 30ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, realizada nesse domingo (17). No primeiro tempo os gols foram marcados por Hyoran e Junior Alonso. Na etapa final, Jair ampliou e Janderson descontou para os visitantes.

Galo manda no primeiro tempo

A atuação de hoje do Atlético-MG não era vista já há algumas rodadas. Jogando bem, com intensidade e gerando resultados. Como previsto, Jair começou como titular jogando mais adiantado, enquanto Allan era o primeiro volante. E o esquema funcionou muito bem, não deixando o time de Sampaoli refém às jogadas pelo lado esquerdo com Keno.

Novamente destaque, foi o meia Hyoran. Através dele, o Galo saiu na frente em um golaço aos 17 minutos. Ele participou de quatro dos últimos nove gols da equipe no Brasileirão. Outro ponto a destacar é Savarino que, embora não venha finalizando com muita assertividade, tem sido um excelente garçom.

Numa cobrança de falta, ele colocou a bola na cabeça de Junior Alonso, dentro da área, para ampliar aos 41 minutos. Inferior na partida o Atlético-GO apesar de ter chegado algumas vezes, “assistiu” o adversário jogar.

Dragão mais ligado para a etapa final

Para o segundo tempo, o técnico Marcelo Cabo adiantou a marcação do Atlético-GO, e fez algumas correções de posicionamento. O que surtiu efeito. Os visitantes conseguiram um pouco mais de volume de jogo e anular mais jogadas do Galo.

No entanto, foi o Atlético-MG que novamente ampliou o placar, aos 16 minutos, em cobrança de escanteio de Arana e cabeçada de Jair.

Marlon Freitas teve a oportunidade de diminuir aos 26 minutos, ao pegar uma sobra dentro da área, mas ele acabou isolando. Três minutos depois, Wellington Rato desceu pela ponta e cruzou para Janderson, sem marcação, empurrar para as redes.

Fisicamente, e aliado com as alterações, o Atlético-GO esteve por um período melhor na partida, mas não conseguiram converter mais jogadas em gols. Placar final: 3 a 1. Melhor mandante, o Galo agora volta a ter o melhor ataque da competição, com 51 gols.

E agora?

Com a vitória, o Galo chegou aos 53 pontos e diminuiu a distância para o líder São de Paulo para quatro pontos. Vale ressaltar que o alvinegro possui um jogo a menos a ser realizado posteriormente com o Santos.

O Atlético-GO permanece na 12ª colocação, com 36 pontos, sete à frente da zona de rebaixamento.

Para continuar trilhando o sonho do título, o Galo terá pela frente o Grêmio, em Porto Alegre, na quarta-feira (20). Já o Dragão também joga no mesmo dia, com o lanterna Botafogo, no Rio de Janeiro.