Faltando oito rodadas, disputa pelo título segue ponto a ponto na Série A

Três rodadas atrás, o São Paulo vencia o Fluminense no Maracanã e abria sete pontos de vantagem para o segundo colocado no Campeonato Brasileiro. Parecia caminhar tranquilamente para o heptacampeonato nacional, porém não venceu desde então e viu seus rivais se aproximarem. Na noite desta quarta-feira (20) poderemos ter um novo líder, caso o Internacional vença o Tricolor do Morumbi.

Ao mesmo tempo que primeiro e segundo colocados terão uma disputa entre si, os outros integrantes do G-6 também terão. Atlético-MG, Flamengo, Palmeiras e Grêmio se enfrentarão esta rodada, possuem uma partida a menos que São Paulo e Internacional e acreditam numa arrancada rumo ao título brasileiro.

Situação de cada clube até o final do Brasileirão:

São Paulo

Após uma boa sequência de vitórias e conseguir se distanciar na liderança, o Tricolor Paulista perdeu rendimento e fez apenas um ponto nas últimas três rodadas. Viu a diferença cair para os rivais, porém espera vencer o Internacional, nesta quarta-feira (20) às 21h30 no Morumbi, para voltar a ter tranquilidade.

Até o final do campeonato, os comandados de Fernando Diniz enfrentarão Coritiba (C), Atlético-GO (F), Palmeiras (C), Ceará (C), Grêmio (F), Botafogo (F) e Flamengo (C). O São Paulo depende apenas de si para conquistar mais um campeonato.

Internacional

O Colorado do Abelão, está vindo cheio de paixão. São seis vitórias seguidas e o salto do sexto para o segundo lugar e a diferença de apenas um ponto para o líder. Caso vença o São Paulo nesta quarta-feira (20), o Inter retomará a ponta da tabela e dependerá apenas de si para se tornar tetracampeão brasileiro e sair da fila que já dura mais de 40 anos.

No restante do Brasileirão, o Internacional enfrentará Grêmio (C), Red Bull Bragantino (C), Athletico (F), Sport (C), Vasco (F), Flamengo (F) e Corinthians (C).

Atlético-MG

Líderes no início do campeonato, o Galo oscilou bastante durante a competição e vem retomando o bom futebol nesta reta final. Foram 10 pontos nos últimos 15 disputados, a equipe voltou a ser envolvent e está a quatro pontos da liderança. Diferente de São Paulo e Inter, o Atlético possui uma partida a menos, diante do Santos no Mineirão e enfrentará o Grêmio nesta quarta-feira (20) às 19h15, em Porto Alegre.

Sampaoli terá o desafio de manter a pegada do seu time nas rodadas finais, quando enfrentará Vasco (F), Fortaleza (C), Goiás (F), Fluminense (F), Bahia (C), Sport (F) e Palmeiras (C).

Flamengo

Irregular durante todo o campeonato, o atual campeão brasileiro não assumiu a ponta da tabela em nenhum momento na atual edição. No entanto o Rubro-Negro segue firme na disputa e está a cinco pontos do líder da competição e possui uma partida a menos, contra o Grêmio em Porto Alegre. Nesta quinta-feira (21), o desafio será contra o Palmeiras no estádio Mané Garrincha.

Rogério Ceni quer conquistar seu primeiro título brasileiro como treinador e para conseguir esse objetivo, sua equipe precisará supera Athletico (F), Sport (F), Vasco (C), Red Bull Bragantino (F), Corinthians (C), Internacional (C) e São Paulo (F).

Palmeiras

Finalista da Libertadores e Copa do Brasil, o Verdão tem uma longa maratona de jogos até o final da temporada. Podendo conquistar três títulos, o clube não tem poupado e tem conseguido bons resultados, são quatro jogos sem derrotas no Brasileirão e seis pontos de distância para o líder São Paulo. Vale destacar que o clube também possui um jogo a menos, diante do Vasco no Allianz Parque.

O técnico português, Abel Ferreira, quer escrever seu nome no futebol brasileiro, assim como Jorge Jesus. E para issso, terá pela frente o Flamengo (F), Ceará (F), Botafogo (C), São Paulo (F), Coritiba (F), Fortaleza (C), Atlético-GO (C) e Atlético-MG (F).

Grêmio

Também finalista da Copa do Brasil, o Grêmio conseguiu se manter forte no Campeonato Brasileiro e faltando oito rodadas para o fim está a sete pontos da ponta. Assim como Atlético-MG, Flamengo e Palmeiras, o Tricolor Gaúcho tem uma partida a menos, diante do Flamengo na Arena Grêmio. Nesta quarta-feira (20) terá um confronto direto diante do Atlético-MG, em Porto Alegre.

Resta saber se Renato Gaúcho poupará para a final da Copa do Brasil, ou irá com força máxima em ambas as competições. No Brasileirão, o Grêmio enfrentará Internacional (F), Coritiba (F), Santos (C), Botafogo (F), São Paulo (C), Athletico (C) e Red Bull Bragantino (F).

E para você, quem será o grande campeão do Campeonato Brasileiro 2020? Tem algum favorito ou está tudo em aberto? Vamos acompanhar a definição a partir desta quarta-feira (20) e você verá tudo aqui na VAVEL Brasil.