Palmeiras e Santos duelam na finalíssima da Libertadores na Cidade Maravilhosa

Neste sábado (30), às 17h, a decisão da Copa Libertadores terá um dos maiores clássicos do Brasil. A partida, que será realizada no Maracanã, terá transmissão do SBT e FOX Sports, além do tempo real da VAVEL Brasil. Ao contrário dos últimos anos, a Conmebol alterou o formato da competição, fazendo com que a decisão seja em duelo único. O Palmeiras conquistou a América uma única vez, enquanto o Santos é tricampeão e busca ser o maior vencedor do país.

Palmeiras tem a melhor campanha da Liberta

A equipe alviverde chega muito forte na briga pelo título. Em 12 partidas, a equipe comandada por Abel Ferreira conquistou nove vitórias, dois empates e uma derrota. Na semifinal da competição, o Verdão superou o River Plate, que é dirigido pelo vitorioso Marcelo Gallardo.

Todo o elenco do Palestra testou negativo para COVID-19 e o treinador terá força máxima para o duelo. Vale lembrar que no Campeonato Brasileiro, o comandante português poupou muitos jogadores, evitando desgastes na equipe titular.

Provável escalação do Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Matías Viña; Danilo, Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Rony e Luiz Adriano.

Santos busca o tetra da América

O clube da Baixada Santista chegou na final da competição desacreditado por muitos torcedores e especialistas. Mesmo com o clima interno do clube conturbado, especialmente na direção, os jogadores se fecharam com Cuca e realizam uma campanha sensacional.

Na última fase da Libertadores, o Santos passou por cima do tradicional clube argentino Boca Juniors. O treinador jogou com times mistos nos últimos jogos do Brasileirão, mas não conseguiu obter bons resultados.

O Peixe é um clube muito reconhecido no mundo e tem chance de fazer mais história. Caso o atual esquadrão comandado por Cuca conquiste a Libertadores, o clube paulista passará a ser o maior vencedor de seu país do torneio continental.

Ao contrário do Palmeiras, o Alvinegro Praiano terá um desfalque para esta tarde. O treinador não poderá contar com o meia Jobson, que sofreu lesão no joelho.

Provável escalação do Santos: John; Pará, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Diego Pituca e Soteldo; Marinho, Lucas Braga e Kaio Jorge.

Arbitragem

Patricio Loustau apita o confronto entre Palmeiras e Santos neste sábado, com auxílio de Ezequiel Brailovsky e Diego Bonfa. Mauro Vigliano é o responsável pelo VAR (Árbitro de Vídeo).