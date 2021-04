Bahia vence Corinthians na Fonte Nova e respira na luta contra Z-4

Num jogo marcado por várias confusões e paralisações, o Bahia venceu o Corinthians por 2 a 1 na Arena Fonte Nova, nessa quinta-feira (28). A partida era atrasada - pela CBF - e foi válida pela 30ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Gilberto e Juan Ramirez marcaram para o Tricolor de Aço, enquanto Gabriel descontou para o Timão.

Corinthians começa bem, mas falha e Bahia abre vantagem

Mais organizado em campo, o Corinthians tomou a iniciativa do jogo. Era a equipe com boa triangulação pelo meio, o que rendeu vários lances de perigo, mesmo com o desfalque de vários atletas considerados titulares.

A data também marcou o jogo de numero 500 do goleiro Cássio, que não estava numa noite boa. Aos 30 minutos, ele saiu mal numa cobrança de escanteio e deixou o gol em aberto para Gilberto cabecear e abrir o placar, após passe de Ronaldo. Foi a primeira finalização do Bahia até então.

Oito minutos depois, Araos chegou a deixar tudo igual no jogo, mas o bandeira assinalou impedimento. A partir daí, o Tricolor cresceu no jogo e aumentou a vantagem num golaço de Juan Ramírez aos 48 minutos. O gol saiu após um passe errado de Fábio Santos.

Segundo tempo de confusões

Na etapa final, o Corinthians adiantou a marcação e se lançou mais para o ataque, ocasionando em mais contra-ataques do Bahia. Aos oito minutos, um lance curioso chamou atenção: Rossi e Gregore, atletas do Tricolor, foram flagrados discutindo numa cobrança de escanteio.

Destaque desde o primeiro tempo, Gabriel era um dos jogadores que mais buscavam a bola. E foi dos pés dele que o Timão diminuiu, após passe de Gabriel Pereira, aos 25 minutos.

Nos minutos finais da partida, houve desentendimento envolvendo membros de comissão técnica. Dado Cavalcanti, técnico do Bahia, segurou a bola na lateral, irritando o jogador Raul. Depois do motim, o preparador de goleiros dos mandantes acabou levando um amarelo.

Classificação e próximos jogos

A vitória foi de extrema importância para o Bahia, que deixou o Z-4. O time chegou aos 35 pontos, na 16ª colocação. O próximo compromisso do Tricolor de Aço é no domingo (31), confronto direto com o Vasco, no Rio de Janeiro.

O Corinthians, que busca vaga à Libertadores, caiu para a nona posição, com os mesmos 45 pontos. O Timão volta a campo no dia 3 de fevereiro, em jogo com o Ceará, na Neo Química Arena.