De olho em vaga na Libertadores, Ceará e Athletico-PR se enfrentam pelo Brasileirão

O Ceará recebe a equipe do Athletico-PR na tarde deste domingo (31), às 16h, no Castelão, em jogo válido pela 33ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro de 2020.

A equipe mandante está na oitava colocação, com 45 pontos, e é a primeira fora da zona de classificação para a Libertadores. Se quiser participar da competição em 2021, é preciso tirar uma diferença de cinco pontos para o Fluminense, 7º colocado.

Os visitantes, que ocupam a 12ª colocação com 42 pontos, também sonham com uma vaga, mas precisam tirar uma diferença ainda maior de oito pontos.

Guto Ferreira deve manter base da última escalação

Em situação confortável na tabela, com quase nenhuma chance de ser rebaixado, o Ceará vai em busca de uma vitória para continuar na luta pela Libertadores. Para isso, o técnico da equipe, Guto Ferreira, deve manter a escalação base da última partida. A equipe finalizou a preparação na manhã de sábado.

Os únicos desfalques são os reservas Charles e Eduardo, que estão suspensos.

O Vozão deve jogar com: Richard, Samuel Xavier, Tiago, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Fabinho, Fernando Sobral e Vina; Lima, Léo Chú e Cléber.

Christian é desfalque no Furacão; Autuori tem duas opções para a vaga

O Athletico confirmou a ausência do meia Christian para a partida deste domingo contra o Ceará. Ele foi vetado por conta de dores do joelho, e nem embarcou com a equipe, que finalizou a preparação na manha de sábado, no CT do Caju.

Para a vaga do meia, o técnico da equipe, Paulo Autuori, tem Léo Cittadini e Jaime Alvarado como opções. Outro desfalque é o lateral Jonathan, que recebeu o terceiro cartão amarelo na última partida, contra o Flamengo, e está suspenso. O jovem Khellven será seu substituto.

O Athletico deve jogar com: Santos; Khellven, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner; Richard, Léo Cittadini (Jaime Alvarado), Fernando Canesin e Carlos Eduardo; Nikão e Kayzer.