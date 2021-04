Fluminense recebe desesperado Goiás em busca de vaga direta para a Libertadores

Fluminense e Goiás se enfrentam neste domingo (31), no Engenhão, às 20h30 (horário de Brasília). O duelo é válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Assim sendo, o Tricolor está na zona de classificação para a pré-Libertadores. Ao passo que o Esmeraldino segue na luta contra o rebaixamento.

Ao todo, foram 57 jogos entre as equipes, com vantagem para o Fluminense. Posto que foram 24 vitórias, contra 19 do Goiás. Além disso, foram 14 empates.

O último duelo ocorreu em 7 de outubro de 2020, na Serrinha, pela 14ª rodada do Brasileirão. O Fluminense goleou por 4 a 2. Fred, Yago Felipe, Nenê e Digão marcaram os gols do Tricolor. Enquanto Rafael Moura marcou os dois gols do Esmeraldino, sendo um de pênalti.

Fluminense terá o retorno de Fred

Com 50 pontos, o Tricolor é o sétimo colocado. E após o título do Palmeiras na Libertadores, o Fluminense está na zona de classificação para a fase anterior à de grupos na competição. Nos últimos cinco jogos, os cariocas venceram três. Na última rodada, o Fluminense venceu o Botafogo por 2 a 0.

Fred volta de suspensão. Por outro lado, Yago Felipe é quem está suspenso após o terceiro amarelo. Outra baixa é Michel Araújo, que ainda se recupera de dores na coxa esquerda. Ganso também está fora, em recuperação de cirurgia para retirada do apêndice.

Com o retorno de Fred, John Kenedy volta para o banco. Assim, o trio de ataque será formado pelo camisa nove, Lucca e Luiz Henrique. Enquanto no meio de campo Hudson deve ser o escolhido para substituir Yago.

Provável escalação: Marcos Felipe, Calegari, Nino, Luccas Claro e Egídio; Martinelli, Hudson e Nenê; Luiz Henrique, Lucca e Fred.

Meio campo do Goiás com Shaylon

O Esmeraldino é o 18º colocado, na zona de rebaixamento, com 29 pontos. Inclusive, está a seis pontos da última equipe fora do Z-4. Após vencer o Coritiba, perdeu os três jogos seguintes, sendo duas por goleadas. Mas na última rodada voltou a vencer. Bateu o Santos por 4 a 3, de virada, fora de casa.

Shaylon, que vinha atuando pela lateral, deve retornar a sua posição de origem, no meio de campo. Com isso, Taylon assume a lateral. Na zaga, Fábio Sanches deve ser titular no lugar de Iago Mendonça. Assim, o zagueiro formará o trio com David Duarte e Heron.

Ainda no meio de campo, Daniel e Henrique Lordelo devem voltar para o banco de reservas. Já que Ariel Cabral se sentiu mal durante a partida contra o Santos, mas já está recuperado. Na frente, Rafael Moura e Fernandão formam o ataque.

Provável escalação: Tadeu; David Duarte, Fábio Sanches e Heron; Taylon, Ariel Cabral, Breno, Shaylon e Jefferson; Rafael Moura e Fernandão.

Arbitragem

O árbitro Raphael Claus (SP) comanda a partida. Seus assistentes serão Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP). O responsável pelo árbitro de vídeo será Márcio Henrique de Gois (SP).