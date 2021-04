Atlético-MG passa pelo Fortaleza em ritmo de treino no Mineirão

Zona de rebaixamento, técnico com coronavírus, adversário lutando pelo título. No último domingo (31), a vida do Fortaleza passava longe de ser fácil contra o Atlético-MG, em jogo válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro 2020. No Mineirão, em ritmo de treino, o Galo fez 2 a 0 e seguiu com boas chances de título.

No 4-2-3-1, o Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli dominou completamente as ações na partida: 71% de posse de bola e doze finalizações (contra quatro do Leão do Pici) - sendo cinco certas, ante apenas uma dos visitantes. Com o auxiliar Léo Porto substituindo Enderson Moreira, o Tricolor de Aço foi a campo no defensivo 5-4-1.

Coletivo?

Era o que parecia a peleja no Mineirão. O primeiro tempo, é bem verdade, teve algum equilíbrio. Logo aos cinco minutos, Guilherme Arana recebeu de Eduardo Sasha e chutou no canto direito, obrigando Felipe Alves a fazer boa defesa. A resposta veio aos 12 minutos, com Ronald chutando no meio do gol e facilitando a vida de Éverson. Quatro minutos depois, Jefferson Savarino acionou Hyoran no meio da área e finalizou à direita da meta do Leão do Pici. Com 20, David chutou por cima do travessão.

No final da primeira etapa. duas boas chances para o Galo. Aos 43 minutos, Eduardo Vargas chutou em cima de Jackson, que travou a finalização. Segundos depois, Eduardo Sasha cabeceou cruzamento de Arana para o chão e Felipe Alves, mais uma vez, fez bela defesa.

Com onze minutos do segundo tempo, o Galo abriu o placar. Hyoran cruza da direita e Arana, no segundo poste, escorou. Aos 21, Eduardo Vargas dobrou a vantagem depois de chutar na direita, Felipe Alves espalmar e o chileno aproveitar o rebote. Quatro minutos depois, a chance de ouro do Leão do Pici: após falta de Jair na área, David consegue um pênalti. Osvaldo cobrou no canto direito e a redonda beijou a trave. Aos 40, Savarino recebeu de Marrony no lado direito e marcou de carrinho. O tento, entretanto, foi anulado por impedimento.

Próximos jogos

Na próxima rodada do Campeonato Brasileiro 2020, o Atlético-MG viaja para enfrentar o Goiás, na próxima quarta-feira (03), às 21h30 (Horário de Brasília). Um dia depois, às 18h30, o Fortaleza recebe o Coritiba.