Duelo de opostos: Atlético-MG e Fortaleza fazem jogo para continuar sonhando

Atlético e Fortaleza se enfrentam neste domingo (31), às 17h (de Brasília), no Mineirão, em situações opostas no Campeonato Brasileiro. O Galo quer os três pontos para seguir na caça ao líder Internacional, enquanto o Tricolor sonha em sair da zona de rebaixamento.

O Atlético-MG é o quarto colocado, com 57 pontos. Seis pontos atrás do líder Internacional. O Fortaleza, por sua vez, vive uma situação um pouco mais complicada: é o primeiro na zona de rebaixamento, com apenas 35 pontos, igualado em pontuação com os rivais Bahia e Sport.

Situação dos times e provável escalação

O clube mineiro chega para a partida após uma vitória por 2 a 0 contra o Santos, além de ter um excelente retrospecto em casa. O Galo se manteve invicto nos últimos cinco jogos como mandante na Série A (4V e 1E), vencendo as três mais recentes.

Para a partida, Sampaoli não poderá contar com Zaracho e Keno, ambos lesionados. O provável time do Atlético tem: Everson; Guga, Alonso, Réver (Gabriel) e Guilherme Arana; Jair, Nathan e Hyoran; Savarino, Eduardo Sasha (Marrony) e Eduardo Vargas.

Já o Fortaleza, chega de derrota para o Atlético-GO, também por 2 a 0, no jogo em que entrou na zona de rebaixamento. Diante do Galo, o time terá muitos problemas. Além do técnico Enderson Moreira, com Covid, os jogadores Paulão e Juninho (suspensos), Romarinho e Bruno Melo (lesionados) são desfalques certos.

Quem comanda o Leão do Pici é o técnico Leonardo Porto e o time deve ir a campo assim: Felipe Alves; Gabriel Dias, Paulão Jackson e Tinga; Mariano Vásquez, Juninho, Felipe e Osvaldo; David e Wellington Paulista.

