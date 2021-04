A caminho do FC Cincinnati, Brenner não é mais jogador do São Paulo

Brenner não é mais jogador do São Paulo. O atacante de 21 anos foi vendido para o FC Cincinnati, dos Estados Unidos, no mercado internacional. Na noite de quinta-feira (4), a negociação foi considerada a maior de um jogador sul-americano com a MLS (Major League Soccer).

No entanto, o São Paulo oficializou a venda nesta sexta-feira (5) e divulgou que o jogador foi vendido por cerca de R$ 97 milhões. Portanto, o atleta não será relacionado para a partida contra o Ceará, na próxima rodada do Campeonato Brasileiro e poderá ser encaminhado para o seu novo clube.

“Brenner chegou ao Centro de Formação de Atletas Laudo Natel, em Cotia, com apenas 11 anos de idade. Campeão e artilheiro no Sub-17, o jogador foi promovido ao elenco profissional em 2017 e estreou no dia 21 de junho daquele ano, aos 17 anos, diante do Athletico Paranaense”.

Em nota oficial, o Tricolor Paulista ressaltou a importância do jogador sob o comando do ex-técnico Fernando Diniz, tanto em 2019 quando atuou por empréstimo no Fluminense e, em 2020, reintegrado ao elenco do São Paulo.

“Em 2019, foi emprestado ao Fluminense e trabalhou com o técnico Fernando Diniz, que o reintegrou ao grupo são-paulino em 2020. Nesta temporada, o atleta marcou 22 gols e deu quatro assistências. O centroavante, de 21 anos, se despede do Tricolor com 74 jogos e 27 gols”.