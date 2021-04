Juventude anuncia retorno do técnico Marquinhos Santos

O Juventude anunciou nesta quinta-feira (4) o retorno do técnico Marquinhos Santos ao comando da equipe. Seu auxiliar será Eduardo Barros, ex-Athletico-PR. O treinador comandou a equipe em 2019, quando conquistou o acesso à Série B e permaneceu até março do ano passado.

Com 41 anos, Marquinhos já teve a oportunidade de comandar times na Série A. O primeiro foi o Coritiba, de 2012 a 2015. No ano seguinte, assumiu o Figueirense. Já em 2019, foi o técnico da Chapecoense. Nos dois últimos clubes acabou sendo rebaixado a Série B.

Já Eduardo Barros estava no Furacão, no qual comandou a equipes sub-20. Na sequência, assumiu a equipe sub-23, que disputou os primeiros jogos do Campeonato Paranaense, que teve como campeão o próprio Athletico-PR.

Marquinhos substitui Pintado, que conseguiu o acesso à Série A com o Juventude, mas acabou saindo para a Ferroviária-SP.

Outra novidade no Alviverde é Marcelo Barbarotti, que assumiu o cargo de diretor de futebol do clube. O profissional de 37 anos tem passagens por Rio Preto Esporte Clube, Grêmio Novorizontino e CSA.

“É uma grande oportunidade chegar a um clube com a tradição e a estrutura do Juventude, especialmente pelo desafio de uma Série A. Trago comigo o desejo de fazer um trabalho incansável e colaborativo, ajudando a diretoria e todos os demais envolvidos com o futebol do clube na busca dos objetivos. Já estamos trabalhando dia e noite para que este início de temporada seja o melhor possível” disse Barbarotti ao site oficial do Juventude.