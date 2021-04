Quinta pior campanha e returno vexatório: Botafogo cai acompanhado de números negativos

Além da queda, marcas que mancham a história do time. Sendo o campeão rebaixado mais cedo, o Botafogo também tem um dos piores aproveitamentos na história do Campeonato Brasileiro por pontos corridos. Com 23,5% dos pontos conquistados, a equipe carioca é agora dona da quinta pior campanha de 2006 para cá: apenas América-RN (2007), Náutico (2013), Avaí (2019) e Paraná (2018) estão piores.

Já em sua própria história, o Botafogo faz o pior returno de sua vida. Com apenas quatro pontos acumulados em 15 jogos, o clube tem um aproveitamento ridículo de aproximadamente 9%. Foram 13 derrotas, um empate e uma vitória no segundo turno do Brasileirão.

Ainda restam mais quatro rodadas pela frente no campeonato. Mas, agora, o holofote está virado totalmente ao planejamento para a próxima temporada, que já começa antes mesmo do fim do Brasileiro.