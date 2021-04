Palmeiras e Tigres se enfrentam em busca de vaga na final do Mundial

O Palmeiras estreia no Mundial de clubes neste domingo(7), às 15h (de Brasília),diante do Tigres-Mex, no Estádio Education City, pela semifinal da competição. A equipe que vencer o confronto aguardo vencedor de Al-Ahly-EGI e Bayern de Munique, que se enfrentam na segunda-feira.

Palmeiras embalado

Após garantir o título da Libertadores diante do Santos, o Palmeiras agora só pensa no Mundial. Durante os treinos no catar, o técnico Abel Ferreira comandou treinos táticos na aspire academy. a equipe também fez exercícios com bola parada e cobranças de pênalti.

O atacante Wesley que se recupera de uma cirurgia no joelho, também participou dos trabalhos com elenco alviverde. A equipe Paulista também foi fazer o reconhecimento do gramado neste sábado.

Problemas para o Palmeiras!

Gabriel Veron não conseguiu se recuperar a tempo, e com isso, foi cortado da lista de relacionados do torneio. Quem assume a sua vaga no Mundial é Lucas Esteves.

Provável escalação do Palmeiras: Weverton, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Matías Viña; Danilo, Zé Rafael (Patrick de Paula), Gabriel Menino e Raphael Veiga; Rony e Luiz Adriano. Técnico: Abel Ferreira.

Tigres em busca da final

Comandado há 11 anos pelo técnico Brasileiro Ricardo Tuca Ferrettti, o Tigres se destaca pela boa posse de bola e uma excelente posição defensiva.

Essa é a primeira participação do Tigres na competição internacional. A equipe mexicana assegurou a sua vaga na semifinal após conquistar a Concaf Champions League. Na última quinta-feira (4), venceu o Ulsan, da Coreia do Sul, de virada por 2 a 1, nas quartas de final do torneio.

Problemas para o Tigres!

Após sofrer uma colisão na cabeça, deixar o gramado na partida contra o Ulsan, o meio-campista Javier Aquino pode ser desfalque para a partida contra o Palmeiras.

Provável escalação do Tigres: Nahuel Guzmán; Luis Rodríguez, Diego Reyes, Francisco Meza e Carlos Salcedo; Jesús Dueñas, Rafael Carioca, Guido Pizarro e Luis Quiñónes; Javier Aquino (Fulgencio) e André-Pierre Gignac. Técnico: Tuca Ferretti.

Arbitragem

Árbitro: Danny Makkelie-HOL

Assistentes: Mario Diks e Hessel Steegstra-HOL (auxiliares); Maguette Ndiaye-CAM (quarto árbitro)