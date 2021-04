Autor do empate santista, Marcos Leonardo brinca: "Goiânia está me iluminando"

Na noite desse sábado (6), o Atlético-GO recebeu o Santos no Estádio Antonio Accioly, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. A partida terminou empatada em 1 a 1, com gol marcado pelo goleiro Jean, cobrando pênalti, pelo lado do Dragão e pelo atacante Marcos Leonardo, também convertendo uma penalidade, pelo lado do Peixe.

Após a partida, Marcos, autor do gol de empate da equipe da baixada santista, destacou seu bom desempenho na cidade de Goiânia, onde marcou seu primeiro gol pelo profissional, em outubro de 2020, diante do Goiás, e falou sobre a luta do Santos pela vaga na Libertadores.

“Agradecer primeiramente a Deus por tudo, e, graças a Deus, Goiânia está me iluminando. Fiz meu primeiro gol aqui, e pude ajudar minha equipe com mais um gol hoje. Valorizar esse um ponto, o importante é somar, e agora aproveitar esses três jogos dentro de casa, para somar o maior número de pontos possível, para a gente ir em busca do nosso objetivo, que é a Libertadores. Ressaltar também o grupo, está com um espírito sensacional e a gente vai lutar do primeiro ao último minuto”.

Com o resultado, o Santos ocupa a décima colocação do Brasileirão, com 47 pontos somados, enquanto o Atlético-GO chega à 12ª colocação, com 46 pontos somados.