Atlético-GO e Santos se enfrentam para manter sonho de Libertadores

Com situações semelhantes na tabela de classificação, o Atlético-GO recebe o Santos, neste sábado (6), no Estádio Antônio Accioly, pela 35ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Apenas um ponto separam as duas equipes que mantém vivo o sonho de conquistar uma das vagas para a Libertadores.

Já que Palmeiras e Grêmio, que decidem a Copa do Brasil, estão entre os sete primeiros, até o oitavo colocado garante vaga na competição, que nesse momento é o Corinthians. O Santos tem dois pontos a menos que o Timão, e o Atlético-GO, dois.

Depois de se livrar do Z-4, Dragão sonha alto

O Atlético-GO já conseguiu os 45 pontos que precisava para se manter na Série A e agora já mira uma das vagas da Copa Libertadores. A equipe está em 13º.

O Dragão, no entanto, vem de derrota na última rodada para o Bragantino por 2 a 0 e quer uma vitória diante do Santos pra não se afastar da zona de classificação à competição mais importante do continente.

Para a partida, o Dragão contará com o retorno de Zé Roberto, que cumpriu suspensão na última rodada diante do Massa Bruta.

Provável escalação do Atlético-GO: Jean; Dudu, João Vitor, Éder e Natanael; Marlon Freitas, Willian Maranhão, Janderson, Matheus Vargas e Wellington Rato; Zé Roberto.

Santos quer recuperar a confiança

Após perder o título da Libertadores, o Santos busca a recuperação no Campeonato Brasileiro para estar novamente no torneio em 2021. A equipe santista empatou em 3 a 3 com o Grêmio na rodada passada e chegou aos 46 pontos.

Para a partida contra o Atlético-GO o técnico pode ter até quatro desfalques. Sandry e Madson estão suspensos, já Marinho e Soteldo eram dúvidas,o primeiro nem viajou com a delegação santista e o segundo viajou, porém, com dores, pode não jogar.

Provável escalação do Santos: John, Pará, Laércio, Luan Peres e Felipe Jonatan; Vinicius Balieiro, Alison e Jean Mota; Lucas Braga, Kaio Jorge e Arthur Gomes (Soteldo).

Arbitragem

Árbitro: Marcelo de Lima (RJ)

Assistentes: Michael Correia (RJ) e Luiz Claudio Regazone (RJ)

Quarto árbitro: Rubens Paulo Rodrigues (GO)

VAR: Rodrigo Carvalhães (RJ)

Assistentes VAR: Carlos Eduardo Nunes (RJ) e Carlos Henrique Cardoso (RJ)