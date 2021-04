Briga pelo título: confira o restante da tabela do Brasileirão para Inter e Flamengo

Inter e Flamengo são os dois principais postulantes ao título brasileiro, restando apenas quatro rodadas para o fim da competição, cada ponto pode ser decisivo para determinar o campeão.

Colorado quer quebrar longo jejum

Sem vencer a competição principal nacional a 41 anos, o título brasileiro pode marcar uma raiz diferente a toda uma geração de colorados, que assistiu a equipe conquistar campeonatos continentais, além de um mundial. O Inter lidera o Brasileirão com 66 pontos. Confira os jogos restantes nesta Série A.

Inter x Sport, 10/02, 19h, Beira-Rio

Vasco x Inter, 14/02, 18h15, São Januário

Flamengo x Inter, 21/02, 16h, Maracanã

Inter x Corinthians, 25/02, 21h30, Beira-Rio

Flamengo na defesa do título

A temporada 2020 é bem diferente do mágico 2019 do Mengão, instabilidade e trocas de comando marcaram a trajetória do atual campeão nacional, que apesar de alternar boas e más atuações, está apenas dois pontos atrás do líder do campeonato. veja os jogos que faltam para o Flamengo neste Brasileirão.