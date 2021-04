Novo técnico do São Paulo? Crespo se despede do Defensa y Justicia

Após conquistar a Sul-Americana pelo Defensa y Justicia, o treinador Hernán Crespo anunciou no final deste domingo (7) sua saída do clube argentino. Agora livre no mercado, sua chegada ao São Paulo é tida como certa para ser o sucessor de Fernando Diniz.

O ex-jogador tem apenas quatro trabalhos como treinador. Antes do sucesso no Defensa y Justicia, ele passou por Parma Primavera, Modena e Banfield. Então, no atual campeão sul-americano, Crespo teve a marca de 32 jogos, 13 vitórias, dez empates e nove derrotas; com 47 gols feitos e 41 sofridos. Ele disputou no período a Liga Argentina de Futebol, a Libertadores e a Sul-Americana.

Sua filosofia de jogo se assemelha a de Fernando Diniz: marcação alta na saída de bola adversária quando está sem a bola e troca de passes rápida em busca de jogadas ofensivas.

Com sua provável chegada ao São Paulo, é necessário pôr no contexto situações como elenco que pode receber, a pressão de dirigentes e torcida, o calendário apertado. As ideias do seu último trabalho estão cobertas de sucesso, agora nos resta aguardar os próximos capítulos.