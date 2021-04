Na pior fase da temporada e com treinador interino, São Paulo recebe Ceará

Na noite dessa quarta-feira (10), São Paulo e Ceará se enfrentam no Morumbi, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. A medida em que o time paulista briga para espantar a má fase e voltar à disputa do título, o clube cearense quer beliscar uma vaga no G-8. A partida terá transmissão do Premiere e o tempo real da VAVEL Brasil.

São Paulo ainda não venceu no ano de 2021

O Tricolor Paulista vem passando por um momento muito turbulento nesse início de ano. A equipe paulista vinha de uma reta final de 2020 incrível, mas um início de ano com muitas derrapadas fizeram com que o time caísse da liderança do Brasileirão, com 7 pontos de vantagem, para a 4ª posição.

A queda de rendimento da equipe originou na demissão do técnico Fernando Diniz e o início de uma reformulação para a nova temporada vendendo o atacante Brenner. O São Paulo já estuda a contratação de um novo treinador, e o mais cotado a assumir é o argentino Hernán Crespo. Enquanto São Paulo não anuncia o novo técnico, Marcos Vizzoli, comandará a equipe como técnico interino.

Provável escalação do São Paulo: Volpi; Juanfran, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo; Luan (Tchê Tchê), Daniel Alves, Gabriel Sara e Igor Gomes; Luciano e Pablo.

Com o sonho da Libertadores, Ceará tenta voltar a vencer de depois de duas partidas

A equipe nordestina vem de um bom segundo turno do Brasileirão, já alcançando os 45 pontos, se garantindo na elite do futebol brasileiro para a próxima temporada.

O Vozão já tem vaga na Sul-Americana quase garantida, mas a meta do clube é a Liberadores inédita. A diretoria do Ceará vai investir pesado para a próxima temporada, querendo 8 reforços. A equipe comandada com Guto Ferreira terá apenas um desfalque na partida contra o São Paulo, que é o zagueiro Luiz Otávio.

Provável escalação do Ceará: Richard, Samuel Xavier, Tiago, Klaus, Bruno Pacheco; Fabinho, Fernando Sobral, Vina; Lima, Léo Chu e Cléber.

Arbitragem

A partida dessa quarta será apitada pelo árbitro Savio Pereira Sampaio, auxiliado por Daniel Henrique da Silva Andrade e Jose Reinaldo Nascimento