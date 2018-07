Após vitória no clássico, Aguirre diz que São Paulo tem "cara de time uruguaio"

Na noite deste sábado (21), o São Paulo conseguiu uma grande vitória sobre um de seus maiores rivais Corinthians e ficou cada vez mais perto do líder da competição, o Flamengo.

Com as ótimas atuações do Tricolor paulista, o técnico Diego Aguirre foi questionado sobre a questão do clube ser considerado como grande favorito ao título do campeonato, mas o comandante não gosto muito de pensar que o São Paulo é um grande favorito, ele no momento, prefere pensar que o seu time está respondendo o que está sendo pedido, evoluindo a cada jogo e buscando resultados positivos para subir na tabela.

"Quando perguntavam se a parada da Copa seria boa, eu dizia que sim, porque a gente jogava sem treinar. E agora o time está melhor, porque o trabalho tem que ser visto no campo e isto está acontecendo. Sobre ser candidato ao título, não gosto de falar disso, nem favorito. Na Copa do Mundo, quantos favoritos ficaram fora: Alemanha, Argentina... Não gosto de falar disso", disse Aguirre.

O técnico vem declarando o quanto está satisfeito com a entrega de seus jogadores em campo, e sempre retrata o como isso é importante defensivamente e ofensivamente. Disse que o São Paulo tem características uruguaias, quando todos os jogadores se comprometem dentro de campo, todos os setores passam a funcionar muito bem.

"Sinceramente, sim (time com cara uruguaia). Nós sentimos o futebol a partir da entrega, do sacrifício, de brigar por cada bola. Os jogadores estão dando o máximo. Eu sinto orgulho por eles, me sinto identificado com o um time que quer ganhar e luta por isso. Vamos ganhar e perder. O que não pode mudar é a entrega, o sacrifício a cada jogo, a cada bola. Mas também estamos jogando bem"

Aguirre declarou que esta vitória contra o Corinthians foi muito importante para elevar a confiança do seu elenco, e com uma sequência difícil pela frente, da uma boa moral para eles chegarem em Porto Alegre com uma mentalidade de continuarem buscando mais vitórias nesses jogos.

"Isso é jogo a jogo. Hoje estamos bem, com equilíbrio. O trabalho foi importante na hora de recuperar a bola e defende. O time teve intenção de jogar sempre. Fizemos um jogo muito bom. Vamos jogo a jogo. Isso está começando. Tem muito campeonato pela frente. Então, a única que temos que pensar é que quinta-feira vamos a Porto Alegre jogar contra o Grêmio e tentar fazer nosso melhor futebol", disse o treinador.