Santos e Corinthians fazem clássico de olho na Libertadores

Em partida atrasada da 33ª rodada do Brasileirão, Santos e Corinthians fazem o clássico paulista na Vila Belmiro, às 19h desta quarta-feira (17). Além de ser o confronto entre alvinegros do mesmo estado, a partida marca o confronto direto de times que brigam por vaga na pré-Libertadores.

Na nona posição, com 50 pontos, o Santos vem de vitória na rodada passada sobre o Coritiba (2 a 0) e quer arrancar nesta reta final do campeonato para se garantir na próxima edição da Libertadores — a mesma que foi vice na temporada 2020. Para isso, precisa vencer o clássico se quiser ultrapassar o Athletico (oitavo colocado também com 50 pontos).

Em décimo, apenas uma posição atrás dos santistas, o Corinthians soma 49 pontos e tem neste jogo atrasado a oportunidade de barrar a sequência negativa de dois jogos sem vencer para retornar ao G-8 (passando o próprio Santos e o Athletico) e de três derrotas seguidas em partidas fora de casa.

Cuca com dois problemas

Santos tem desfalque importante para o clássico. Com lesão muscular, o atacante Kaio Jorge está fora do jogo e não deve atuar mais neste Brasileirão. Marcos Leonardo deve ser o substituto. Já na defesa, Laércio teve entorse no tornozelo e é dúvida. Caso isso aconteça, Luiz Felipe deve ser o escolhido para estar entre os titulares.

Provável escalação do Santos: João Paulo, Pará, Luiz Felipe, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Sandry e Soteldo; Marinho, Marcos Leonardo (Jean Mota) e Lucas Braga. Técnico: Cuca.

Desfalques: Kaio Jorge, Carlos Sánchez e Raniel.

Mudanças no elenco corinthiano de Mancini

Vagner Mancini não tem o lateral-direito Fágner à disposição por ter recebido o terceiro cartão amarelo contra o Flamengo. Michel Macedo é o pronto reserva. O treinador tem uma dúvida no meio-campo: Otero ou Matheus Vital? Ambos estão liberados para voltar após cumprirem suspensão contra o Flamengo. E a volta do volante Gabriel está confirmada.

Provável escalação do Corinthians: Cássio; Michel Macedo, Jemerso, Gil e Fábio Santos; Gabriel, Cantillo, Otero (Mateus Vital), Ángelo Araos e Gustavo Mosquito; Léo Natel. Técnico: Vagner Mancini.

Desfalque: Fágner (suspenso).

Arbitragem de Santos x Corinthians

Árbitro: Vinícius Gonçalves Dias Araújo (SP)

Assistente 1: Evandro de Melo Lima (SP)

Assistente 2: Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)

VAR: Márcio Henrique de Gois (SP)