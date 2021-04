Zagueiro Lucão, ex-Goiás e São Paulo, é o décimo reforço do CSA para 2021

Buscando reforçar o seu elenco visando uma temporada regular, a equipe do CSA se reforçou com o zagueiro Lucão, de 24 anos. O jogador é a décima contratação do clube, que pretende brigar por uma das quatro vagas para a Série A do ano que vem.

Formado nas categorias de base do São Paulo, Lucão conquistou a Copa do Brasil sub-17 (2013) e, posteriormente, a Florida Cup (2017) pela equipe profissional. Sem conseguir manter um bom desempenho e com experiência pela Seleção Brasileira, o jogador seguiu para o Estoril por empréstimo.

Em 2019, o zagueiro vestiu a camisa branca e verde do Goiás, clube em que permaneceu até o final de 2020. Na última temporada Lucão atuou em quatro partidas, entre Copa do Brasil e Campeonato Goiano, e acabou sendo dispensado.

Além de Lucão, na noite dessa quinta-feira (18), o CSA também anunciou o lateral-direito Cristovam.

Copa do Nordeste e Campeonato Alagoano

Na expectativa de conquistar o seu 40º título estadual, o Azulão entra em campo neste sábado contra o Murici pela primeira rodada do Campeonato Alagoano.

Já pela Copa do Nordeste, o CSA venceu o Moto Club na fase classificatória e receberá o Treze-PB no próximo sábado. A partida acontece no estádio Rei Pelé, e começa a partir das 18h15.