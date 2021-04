Ceará vence rebaixado Coritiba e garante vaga na Copa Sul-Americana

Em jogo válido pela penúltima rodada do Brasileirão 2020, o Ceará foi até o Couto Pereira e venceu o rebaixado Coritiba por 2 a 0 neste sábado (20). Felipe Vizeu e Saulo fizeram os gols da partida, que garantiu o Vozão na edição de 2021 da Copa Sul-Americana.

Estratégias

Gustavo Morínigo pôs em campo um time no 4-3-3, apostando em Robson, Neilton e Osman no ataque. Já Guto Ferreira dispôs o Ceará no 4-4-2.

O Coritiba começou melhor em campo, logo no primeiro minuto, teve gol anulado pois Mathues Oliveira estava à frente. Depois disso, o jogo perdeu intensidade, mas o Coxa seguiu melhor e foi quem teve oportunidades de alterar o marcador e aos 34 teve novo tento anulado, desta vez com Neilton.

A conversa no vestiário surtiu efeito e o Ceará veio melhor para a segunda etapa, se no primeiro tempo o time não ameaçou, após o intervalo foi o Vozão quem ditou o ritmo da partida, aos cinco minutos, Felipe Vizeu completou cruzamento de Léo Chú para abrir a contagem.

Logo em seguida ao gol, o Alvinegro teve mais chances mas só conseguiu dilatar a vantagem aos 28, quando Pedro Naressi tocou de calcanhar para Saulo Mineiro chutar forte e fazer 2 a 0. Após o segundo gol, o Ceará optou por administrar a vantagem e sem sofrer riscos garantiu os três pontos.

Classificação e próximos compromissos

Já rebaixado, com 31 pontos, o vice-lanterna Coritiba encerra sua participação nesta Série A diante do Atlético-GO na quinta-feira (25), às 21h30. No mesmo dia e horário, o Ceará, que está na décima posição, com 49 pontos, encerra a temporada contra o lanterna Botafogo no Castelão