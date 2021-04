Por vaga direta na Libertadores, São Paulo enfrenta o Botafogo no RJ

Nessa segunda-feira (22), o Botafogo recebe o São Paulo, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio Nilton Santos, às 20h. Os times estão em posições completamente contrárias na tabela, o Fogão ocupa a última posição, já rebaixado, enquanto o Tricolor é o quarto colocado, ainda buscando uma vaga direta na Libertadores.

Botafogo vem com muitos desfalques para a partida desta segunda

Após a temporada melancólica de 2021, uma das piores, se não a pior da história do clube, o Fogão já começa a pensar na série B da próxima temporada. A equipe já anunciou o treinador Chamusca, que terá trabalho de subir o Botafogo de volta para a Série A.

A equipe carioca contará com 9 desfalques para a partida contra o São Paulo. São eles: Caio Alexandre (desconforto na coxa esquerda), Diego Cavalieri (dores no tornozelo direito), Gatito (edema ósseo no joelho), Guilherme Santos (lesão na coxa), José Welison (torção no tornozelo), Lucas Barros (cirurgia no joelho), Rafael Forster (lesão no tornozelo esquerdo), Romildo (fratura na mão esquerda) e Kanu (suspenso).

Provável escalação do Botafogo: Diego Loureiro; Kevin, Marcelo Benevenuto, Sousa, Hugo; Kayque, Luiz Otavio, Bruno Nazario (Matheus Babi/Ênio); Matheus Nascimento, Cesinha e Rafael Navarro.

São Paulo conta com a volta de Sara, mas o desfalque de Carneiro

O São Paulo vem de um empate com gosto de derrota, no clássico contra o Palmeiras. A partida foi frustrante para o Tricolor, pois encerrou de vez as chances de título para o São Paulo.

A equipe paulista conta com a volta do meia Gabriel Sara, que estava com um estiramento no músculo adutor esquerdo. Porém, o São não contará com Daniel Alves, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e o atacante Gonzalo Carneiro, com dores por conta de uma pancada no quadril do zagueiro Luan.

Provável escalação do São Paulo: Tiago Volpi; Juanfran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Luan, Gabriel Sara, Tchê Tchê e Igor Gomes; Luciano e Pablo.