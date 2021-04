Atlético-MG oficializa saída de Jorge Sampaoli e técnico se aproxima do Olympique de Marseille

Após enviar comunicado oficial ao Atlético-MG, o Galo confirmou a saída do técnico Jorge Sampaoli do clube na noite desta segunda-feira (22). Em nota divulgada na sua página oficial, a equipe mineira informou que o treinador fica na equipe até a próxima quinta-feira (25), quando o Campeonato Brasileiro 2020 será encerrado. Sem nenhum empecilho, Sampaoli e os profissionais que compõem sua comissão técnica se aproximam do Olympique de Marseille.

O comunicado do técnico argentino foi basicamente uma forma de agradecimento por um ano de trabalho à frente do clube, principalmente pelo empenho em jogar um bom futebol durante esse período. Em contrapartida, a lamúria por um ano tão perverso devido à pandemia do coronavírus e, consequentemente, a ausência do torcedor no Mineirão.

“O ano de 2020 foi duríssimo para a humanidade. Nós temos de ser criativos e quisemos construir um time que, ao passar na TV, fizesse esquecer a tristeza por um momento. Não nos propusemos simplesmente a ganhar: tentamos ser felizes. Não houve um só dia no Atlético Mineiro em que abandonássemos nossa ideia sobre futebol. Este time teve a valentia de jogar dentro e fora de casa da mesma forma. Jamais renunciamos a pensar na trave do rival. O Galo colocou seu coração em todo o país. Isso me dá um orgulho impressionante. Desejo que seja uma ideologia que se mantenha no clube. O futebol brasileiro tem um talento infinito e me fez reencontrar com a beleza do jogo, algo que irá me marcar para sempre”, afirmou.

Jorge Sampaoli vai deixar o Atlético-MG apenas depois do pagamento da multa rescisória, que gira em torno de R$ 4 milhões. A ideia é fazer uma rescisão amigável, com o valor deduzido com base em algumas premiações. No próximo jogo do clube mineiro, o derradeiro no Campeonato Brasileiro da Série A 2020, Sampaoli vai cumprir suspensão automática. Por isso, seu auxiliar, Jorge Desio, comanda o elenco à beira do gramado.

“Chegou o final. Na quinta, será a última partida. Saio com a nostalgia de não poder ter dirigido com o estádio cheio. Sei que nos emocionamos muito. Queria viver os vídeos que tinha visto de uma torcida apoiando sem parar. Quero agradecer a todo o clube. Aos jogadores pela entrega. A todos os funcionários da instituição por colocar a alma nesse projeto. Aos dirigentes por nos dar grandes condições de trabalhar. À cidade por nos tratar tão bem. O Galo está destinado a brigar por grandes coisas. Sei que as vitórias virão. Gosto muito de vocês e desejo que sigam caminhando com o coração com guia”, concluiu.

O acerto entre direção e treinador ocorreu no dia 1º de março de 2020. Praticamente um ano depois, são 44 jogos disputados no Campeonato Mineiro e no Campeonato Brasileiro. Até o momento, são 25 vitórias, nove empates e dez derrotas. Como consequência do trabalho, o título estadual e a vaga garantida na fase de grupos da Taça Libertadores da América. Na próxima quinta-feira (25), o duelo contra o Palmeiras às 21h30 no Mineirão, em Belo Horizonte/MG, encerra o ciclo. Em nota simples, a diretoria atleticana agradeceu pelo ano de serviços prestados ao clube e confirmou entrevista coletiva do executivo de futebol, Rodrigo Caetano, nesta terça-feira (23).

“O Clube Atlético Mineiro informa que aceitou a decisão do técnico Jorge Sampaoli de rescindir seu contrato com o clube ao término do Campeonato Brasileiro, nesta quinta-feira, dia 25. Jorge Sampaoli teve papel importante para mudar o Atlético do patamar em que se encontrava nos últimos anos, graças à sua disciplina, enorme capacidade de trabalho e permanente espírito de cobrança. O Galo agradece ao treinador, deseja-lhe sucesso e sente-se honrado por tê-lo tido como técnico por cerca de um ano”, informou.

O contrato tinha duração até o próximo mês de dezembro. As partes iniciaram diálogo para renovar contrato, mas a diretoria do Olympique de Marseille atravessou tal conversa e ofereceu proposta para treinar a equipe francesa. A ideia é que, após a saída, Sampaoli e sua comissão viajem a Marselha/FRA para definir últimos detalhes e assinar contrato. Sem chegar na parte salarial, o técnico acordou com o time francês vínculo até o ano de 2023.

O OM está na sétima posição na Ligue 1, com 38 pontos somados. Após a conturbada saída de André Villas-Boas no início deste mês de fevereiro, Nasser Larguet assumiu o comando de forma interina. O time do Sul da França vai entrar em campo às 17 horas do próximo domingo (28), em duelo contra o Olympique Lyonnais, o tradicional L’Olympico.