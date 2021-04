Em jogo de cinco gols e expulsão de Sampaoli, Atlético-MG vence Sport

Na tarde deste domingo (21), o Atlético-MG venceu o Sport por 3 a 2, na Ilha do Retiro, em jogo válido pela 37ª rodada da Serie A do Campeonato Brasileiro. O Galo abriu o placar e viu o Leão da Ilha buscar o empate por duas vezes, mas no final conseguiu sair com o resultado. Os gols foram marcados por Jair, Rafael Thyerre (contra) e Marrony para o time visitante. Thiago Neves e Dalberto para os donos da casa.

Atlético começa melhor e cede empate

Mesmo jogando fora de casa, o Atlético-MG começou a partida dominando as ações e logo na primeira tentativa abriu o placar. Guilherme Arana mandou de fora da área, Luan Polli deu rebote e Jair aproveitou para marcar para a equipe visitante.

Por outro lado, o Sport só apareceu aos 12 minutos, com chute de Patrick, que passou raspando a trave defendida por Everson. Depois disso, o Rubro-Negro avançou e passou a equilibrar as ações. E de tanto insistir, aos 32 minutos conseguiu o empate. Dalberto aproveitou um cruzamento de Júnior Tavares e deixou tudo igual.

Marrony de vilão a herói

Jair Ventura fez algumas alterações no Sport durante o intervalo em busca de crescer no segundo tempo, mas foi o Galo quem ampliou a vantagem. Aos quatro minutos, Guilherme Arana chutou com perigo e Rafael Thyerre marcou contra a própria meta, quando tentava interceptar.

O Galo então cresceu na partida e construiu as melhores jogadas. Porém, aos 38, após checagem no VAR, após Marrony acertar a mão no rosto de Patrick na área, o árbitro marcou pênalti para o Leão. Na cobrança, Thiago Neves marcou e deixou tudo igual. Mas do outro lado, Sampaoli reclamou muito da marcação da penalidade e acabou sendo expulso.

Quando tudo já se encaminhava para um empate. No apagar das luzes, Marrony que era o "vilão", marcou aos 52 minutos e decretou a vitória do Atlético-MG.

Mesmo com a derrota, o Sport tem o que comemorar!

Apesar de ter sido derrotado na tarde deste domingo(21), o Leão tem motivos para comemorar. Isso porque a equipe que passou algumas rodadas flertando com a zona de rebaixamento, garantiu a permanência na Série A 2021, já que o Vasco que abre o Z-4 ficou no empate com Corinthians.

E agora?

Com a vitória, o Galo se mantém na terceira posição, com 65 pontos. Já o Leão está em 14º com 41 pontos.

Na última rodada do Campeonato Brasileiro, que acontecerá na quinta-feira (25), às 21h30, o Atlético-MG recebe o Palmeiras. Já o Sport visita o Athletico-PR.