Retrospecto recente: São Paulo é uma pedra no sapato do Flamengo

Dia de decisão! Nesta quinta-feira (25), o Flamengo luta pelo título ao encarar o São Paulo no Morumbi às 21h30, pela última rodada do Brasileirão 2020. Os cariocas assumiram o topo na rodada passada e agora dependem só de si para conquistar o título nacional pela oitava vez. No entanto, precisa encarar o Tricolor Paulista, que é uma pedra no sapato rubro-negro ultimamente.

É claro que o retrospecto histórico deste clássico nacional é recheado, mas o que nos interessa aqui são os duelos recentes entre ambos — os últimos dez confrontos para ser mais exato. E mesmo com aquele time memorável de 2019, sob comando de Jorge Jesus, o Fla não conseguiu vencer o São Paulo naquela edição que lhe dera o sétimo título do Brasileirão. Sem contar que na temporada 2020, foram três vitórias e um empate na conta do time paulista. Então, vamos ao retrospecto recente:

2020: São Paulo 3x0 Flamengo (Copa do Brasil)

2020: Flamengo 1x2 São Paulo (Copa do Brasil)

2020: Flamengo 1x4 São Paulo (Brasileirão)

2019: Flamengo 0x0 São Paulo (Brasileirão)

2019: São Paulo 1x1 Flamengo (Brasileirão)

2018: São Paulo 2x2 Flamengo (Brasileirão)

2018: Flamengo 0x1 São Paulo (Brasileirão)

2017: São Paulo 2x0 Flamengo (Brasileirão)

2017: Flamengo 2x0 São Paulo (Brasileirão)

2016: São Paulo 0x0 Flamengo (Brasileirão)

Na liderança do Brasileirão, embalado e empolgado, o Flamengo precisa tomar muito cuidado com o São Paulo, mesmo que o time paulista esteja num momento ruim nesta reta final de temporada 2020. E você acompanha tudo aqui, no tempo real da VAVEL Brasil, a partir das 20h30.