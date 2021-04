Título e vaga para Libertadores: assim é o duelo entre Flamengo e São Paulo 

São Paulo e Flamengo se enfrentam pela última rodada do Campeonato Brasileiro, nesta quinta-feira (25), no Estádio do Morumbi, às 21h30. O Flamengo precisa vencer para se tornar campeão brasileiro, já o São Paulo ainda sonha com uma vaga direta para Copa Libertadores.

Objetivo da Libertadores

O São Paulo ocupa a quarta posição e tem 63 pontos, dois pontos a mais que o Fluminense que possui 61 pontos e ocupa a quinta posição. A equipe paulista que vive um ano conturbado precisa dar uma resposta aos seus torcedores e pontuar para garantir uma vaga direta para Copa Libertadores.

Um tabu a ser quebrado

Para o Flamengo ser campeão sem precisar ficar de olho no resultado do Internacional, precisa quebrar um jejum que é vencer a equipe paulista. A última vitória do Rubro Negro foi em Julho de 2017, na Ilha do Urubu, e já são oito jogos sem vitórias. E seu treinador ainda era Rogério Ceni que hoje comanda a equipe carioca.

Outro jejum é vencer no Morumbi, a última vez em que o Flamengo venceu como visitante foi em 2011.

O que se esperar?

Um jogo que decide o campeonato e o G-4, promete muita bola para os torcedores. O Flamengo por sua vez deve manter seu padrão de jogar, controlar a posse de bola, pressionar o adversário, trocar bons passes e contar com seu poder letal de ataque.

Já a equipe comanda por Marcos Vizolli, muito pressionada por resultados negativos, mudou muito sua forma de jogar desde o início do campeonato, a equipe deixou de preservar o controle e passe de bola. Em um treino, o time jogou com três zagueiros, uma formação improvisada já que não conta com seu lateral esquerdo Reinaldo.

Prováveis escalações

A equipe do São Paulo deve vir com: Thiago Volpi; Arboleda, Bruno Alves e Diego Costa; Luan, Tchê Tchê, Igor Vinicius, Wllington e Daniel Alves; Pablo e Luciano.

Desfalques: Reinaldo e Léo (suspensos), Paulinho Boia, Liziero, Gonzalo Carneiro e Walce (lesionados) e Rojas (poupado)

Pendurados: Gabriel Sara, Tchê Tchê e Vitor Bueno.

Equipe carioca deve vir com: Hugo souza; Isla, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique e Filipe Luís; Diego, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabriel

Desfalques: César e Thiago Maia (departamento médico)

Pendurados: Gabriel, Filipe Luis, Pedro, Gustavo Henrique, João Lucas e Rogério Ceni.