Entre céu e inferno: reta final do Brasileirão 2020 promete fortes emoções

Nesta quinta-feira (25), será definido o campeão do Campeonato Brasileiro 2020 pela 38ª e última rodada, e também a queda do quarto clube que estiver na zona de rebaixamento. Flamengo e Internacional, respectivamente nesta ordem na colocação da tabela, o primeiro com 71 pontos, enquanto o segundo está com 69 pontos, vão disputar até o último minuto a liderança para conquistar o Brasileirão.

Para o Rubro-Negro, a vitória sobre o São Paulo, no Morumbi, é primordial para garantir os três últimos pontos e criar uma distância de cinco pontos de diferença, para conquistar o bicampeonato com folgas. O Colorado torce pela queda do líder, e ao mesmo tempo, precisa vencer o Corinthians, no Beira Rio, não dependendo apenas de si mesmo.

Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

Na parte de baixo da tabela, o Vasco terá confronto direto e uma missão difícil contra o Goiás, em São Januário. Para sobreviver, além de vencer a última partida de goleada, o Cruzmaltino precisaria torcer por uma derrota do Fortaleza para o Fluminense no Maracanã.

Entretanto, caso o Vasco vença o Esmeraldino por 12 a 0, a queda poderia ser evitada por critério de vantagem na tabela, pelo fato de que continuaria ainda com 41 pontos. Há salvação para o Gigante da Colina matematicamente, mas tudo gira em torno de um milagre e digno de um roteiro para uma obra cinematográfica.

O Fluminense está na quinta colocação com 61 pontos, dois pontos a menos que o quarto colocado, São Paulo, e disputa com o Grêmio, a última vaga para a fase de grupos da Copa Libertadores 2021, apesar de estar garantido nas fases preliminares. A vitória sobre o Fortaleza e a queda do Tricolor Paulista para o Flamengo, permite com que o Tricolor das Laranjeiras garanta a vaga no G4.

A diferença entre as duas vagas no torneio, é que a preparação para a primeira fase será iniciada para os clubes brasileiros na segunda semana de março, enquanto a fase principal começará no dia 20 de abril. Para quem estiver no G4, a temporada de 2021 será iniciada com um pouco mais de tranquilidade, apesar das datas colidirem ainda com o término do Campeonato Brasileiro e início dos Estaduais.