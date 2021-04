Fellipi Marques projeta sequência decisiva do Vilavelhense no Capixabão 2021

Este domingo (28) marca não só o retorno do Vilavelhense à Série A do Campeonato Capixaba, como também o início de uma sequência dura. Isso porque o Vila precisará definir o próprio futuro e encara uma série de cinco adversários cujo quatro estiveram no top 5 da Primeira Fase da competição em 2020.

Diante da Desportiva, em partida válida pela primeira rodada, Fellipi Marques inicia mais uma temporada como técnico do Vilavelhense. Depois, a equipe dá sequência contra Rio Branco de Venda Nova, atual campeão, Vitória, Rio Branco e Estrela do Norte, no Sumaré.

"São cinco jogos que irão dizer onde iremos brigar. Se iremos brigar na parte de cima ou se iremos brigar na parte de baixo da tabela. [...] Iremos jogar fora de casa e frente a uma das maiores equipes do futebol capixaba", explicou.

Durante este período de preparação, o Vilavelhense realizou dois testes, o primeiro contra o Serra e o segundo contra o Vitória. No entanto, a equipe saiu com o revés nos dois confrontos.

"Do grupo que foi campeão da Série B nos perdemos um total de uns 10 jogadores, e outros a Diretoria não renovou o contrato. Fizemos um novo grupo onde contem um pouco das mesmas características do time da Série B, e acredito que iremos fazer uma boa competição", afirmou.

Na temporada 2021, o Vilavelhense disputa o Campeonato Capixaba e a Copa Espírito Santo. O primeiro duelo do ano é pelo estadual. A partida de estreia está marcada para este domingo, às 15h, contra a Desportiva Ferroviária, no Engenheiro Araripe.