Oito vezes Flamengo!

A noite desta quinta-feira (25) não vai acabar tão cedo para a torcida do Flamengo! Depois de conquistar a liderança do Campeonato Brasileiro na penúltima rodada, o Rubro-Negro garantiu seu oitavo título da competição ao perder para o São Paulo e contar com o tropeço do Inter no Beira-Rio, que empatou em 0 a 0 com o Corinthians. Dessa forma, a taça vai novamente para o Fla.

Claramente não houve a mesma facilidade que na edição passada, a de 2019, mas o título é aparece na hora certa para demonstrar que uma hegemonia parece ganhar força no futebol brasileiro.

Agora, o Flamengo é octacampeão. O título de 2020 se junta aos de 2019, 2009, 1992, 1987, 1983 e 1982. Sem dúvida nenhuma, essa geração já estava marcada na história do futebol nacional, porém conquistar o Brasileiro novamente é praticamente uma forma de cravar um pouco mais o legado por aqui.