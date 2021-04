Além do troféu, Flamengo conquista premiação de R$ 33 milhões

Não é só o status de campeão que vai pairar no Flamengo por mais uma temporada. O clube da Gávea também embolsa a premiação de R$ 33 milhões, paga pela CBF ao time campeão do Campeonato Brasileiro. E é justamente com essa quantia que a diretoria rubro-negra vai conseguir atenuar os impactos financeiros da pandemia de Covid-19.

Cálculos apontaram que os cofres do Fla tiveram grande desfalque em comparação com a o futebol antes da pandemia. A previsão de receita caiu de R$ 726 milhões para R$ 677 milhões. O triunfo no Brasileiro foi a única meta batida pela equipe no planejamento de orçamento para temporada 2020, que apontava a chegada à final da Copa do Brasil e ao menos à semifinal da Libertadores. No caso do Brasileiro, a projeção era de terminar pelo menos na segunda posição. E os planos seguem.

Para esta temporada de 2021, a diretoria almeja, por exemplo, chegar ao menos à semifinal da Libertadores. A estimativa é de alcançar uma receita de até R$ 953 milhões para os cofres.

Veja a lista de prêmios em dinheiro (as equipes rebaixadas não recebem valor algum):