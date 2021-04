Após título brasileiro, Gabigol dispara respostas à Thiago Galhardo, Venê Casagrande e André Rizek 

Durante a celebração do octacampeonato do Flamengo, Gabigol lembrou de críticas e provocações ainda no Morumbi, e em live respondeu comentários de jornalistas e em especial, às provocações de Thiago Galhardo, atacante do Internacional.

Após o apito final, jogadores Rubro-negros festejaram em campo mais um título brasileiro. Durante a comemoração, chamou atenção as falas de Gabriel Barbosa, onde em live junto de Willian Arão, respondeu Galhardo, que dias antes do jogo contra o próprio Fla, havia provocado alguns torcedores no Instagram ao fazer gestos apertando o nariz, em clara alusão ao “cheirinho”, zoação esta que ficou famosa durante 2016 e 2017 por parte dos palmeirenses.

Em resposta, Gabigol deu recado ao vice-campeão e vice-artilheiro do campeonato: “O seu Galhardo, seu moleque, você tem que respeitar garoto. Aqui pra você, cheira aqui”, provoca o ídolo flamenguista.

Gabigol:



"Thiago Galhardo, ele meteu um cheirinho para nós, o que que o Thiago Galhardo ganhou" pic.twitter.com/Uwi2t1RAnE — Raisa Simplicio (@simpraisa) February 26, 2021

Mais tarde em sua própria live, sentado com o troféu ao lado de Diego Ribas, o artilheiro voltou a implicar com o jogador Colorado: “Thiago Galhardo... O que falar de Thiago Galhardo? Ele meteu o cheirinho para nós. O que ele ganhou?”, questiona com tom de ironia o jogador do Flamengo.

Ainda na mesma gravação, Gabigol disparou também contra dois jornalistas. Venê Casagrande, setorista do clube e vinculado ao jornal O Dia e André Rizek, apresentador e comentarista dos canais Sportv foram alvos do camisa 9.

“Posso dar os nomes? Venê Casagrande, você é um baita de um pela saco. André Rizek... você disse que o campeonato do Vasco foi melhor porquê eles lideraram”, disparou o jogador que em seguida deu risadas da declaração.

O desabafo de Gabigol pós-título.



Os alvos foram os jornalistas André Rizek, Venê Casagrande e Diogo Dantas e Thiago Galhardo, do Inter 😂 pic.twitter.com/BKIQMGZCvb — Sala12 (@OficialSala12) February 26, 2021

Sendo assim, Gabigol desabafou contra críticas e provocações após o fim da partida em São Paulo. Até o momento, apenas André Rizek o respondeu publicamente dizendo-se feliz por ser lembrado pelo atacante e o acusando de noticiar algo falso, pois o mesmo não fez tal afirmação.

Parabéns @gabigol, pelo título. Obrigado por lembrar de mim em momento tão importante da sua carreira vencedora... Mas você espalhou Fake News. Nunca disse que o campeonato do Vasco era melhor que o do Flamengo. Apenas que eu esperava mais futebol do timaço de vocês. Abs! — André Rizek (@andrizek) February 26, 2021

Apesar das polêmicas, Gabriel Barbosa tornou-se bicampeão consecutivo pelo Flamengo e encerra a temporada 2020 com quatro títulos, somando estadual, Supercopa, Recopa e o Brasileirão.