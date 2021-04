América-MG vence Boa Esporte e estreia com vitória no Campeonato Mineiro

O Campeonato Mineiro se iniciou neste sábado (27) e teve como uma das atrações, a partida entre América-MG e Boa Esporte. O confronto na Arena Independência foi movimentado e, apesar das chances criadas, terminou com o placar mínimo de 1 a 0 para os donos da casa.

Chances criadas, mas não convertidas

A partida começou com pressão do América-MG que, apesar da retenção da bola, não obteve uma boa chance nos primeiros 20 minutos e abriu espaço para o contra-ataque do Boa Esporte fluir e, consequentemente, assustar.

Aos 23, Escuro arriscou um chute de fora da área surpreendendo a defesa mas, o goleiro Airton defendeu porém cedeu o rebote nos pés de Mateus Müller. No entanto, Müller estava em posição de impedimento e o gol foi invalidado.

Não tardou para o América-MG ameaçar a meta dos bovetas. Aos 27, Léo Passos aproveitou o corte errado da defesa do Boa e engatilhou o chute que parou no travessão.

América garante vitória

O América-MG iniciou a partida a todo vapor. Logo ao primeiro minuto do jogo, João Paulo levou a bola para a linha de fundo e cruzou para Alê estufar as redes e colocar o Coelho na frente.

O Boa Esporte teve uma chance clara de marcar aos 10. Fabinho cruzou na área e Bauermann errou o corte, a bola sobrou para Jefferson que mandou na trave.

Daí em diante as chances foram poucas e o Coelho se manteve na frente até o fim com o placar mínimo.

Próximos jogos e classificação

O América-MG volta a campo na próxima quarta-feira (3), às 19h15, contra o Athletic Club, pela segunda rodada do campeonato mineiro. Já o Boa Esporte recebe o Pouso Alegre também na quarta-feira. A partida será às 19h.