Na estreia de Hernán Crespo, São Paulo recebe Botafogo-SP com novidades

O Campeonato Paulista 2021 começa neste domingo (28) para São Paulo e Botafogo-SP, que se enfrentam às 19h (de Brasília) no Morumbi. O confronto marca a estreia do argentino Hernán Crespo como técnico do time mandante.

Em 2020, Fernando Diniz escalou um time basicamente reserva perdeu por 1 a 0 para o Botafogo-SP em Ribeirão Preto. Desta vez as equipes devem ser bem diferentes, visto que o time do interior caiu para a Série C do Brasileirão e reformulou o elenco.

Reinaldo volta, Luan fora

O esquema com três zagueiros que deu certo na vitória sobre o Flamengo durante a semana deve ser mantido na primeira formação de Crespo. Suspenso no Brasileirão, Reinaldo deve recuperar a vaga de Wellington na lateral esquerda.

As dúvidas são no meio de campo - o substituto de Luan, que deve ser negociado e sequer foi inscrito no Paulistão, e a disputa entre Gabriel Sara e Igor Gomes mais à frente.

“Estamos com muita vontade e gostei da atitude dos jogadores nos treinos. As coisas não mudam num toque de mágica, espero que a gente possa continuar com este processo de evoluir cada vez mais. Necessitamos disso e temos muita confiança”, afirmou Crespo durante a semana.

Provável escalação do São Paulo: Tiago Volpi, Bruno Alves, Diego Costa e Arboleda; Igor Vinícius, Tchê Tchê (Hernanes), Daniel Alves, Igor Gomes (Gabriel Sara) e Reinaldo; Pablo e Luciano.

Pantera também estreia novo técnico

Rebaixado para a Série C no Brasileirão, o Botafogo-SP contratou alguns reforços que só poderão estrear a partir de março, mas enquanto isso nomes como o zagueiro Fabão e o meio-campista Michel que chegaram recentemente devem ser titulares.

Alexandre Gallo está no clube desde o início de fevereiro e no dia 21 a equipe enfrentou a Inter de Limeira em um jogo-treino e perdeu por 2 a 0.

“Tivemos muitas dificuldades neste início de preparação, nossa intertemporada foi muito curta e ainda precisamos de um tempo maior para deixar nosso grupo mais homogêneo fisicamente e tecnicamente. Independente desses problemas, nossos esforços são para fazer um bom jogo contra o São Paulo”, declarou Alexandre Gallo, campeão paulista pelo clube do Morumbi em 1998, quando era volante.

Provável escalação do Botafogo-SP: Igor; Rodrigo Ferreira, Fabão, Matheus Santos e Martineli; Victor Bolt, Vinícius Kiss, Emerson Santos e Michel; Kaio Magno e Neto Pessoa.