São Paulo fica no empate com Botafogo-SP na estreia do Paulistão

São Paulo e Botafogo-SP empataram em 1 a 1 neste domingo (28), no Morumbi. O duelo foi válido pela primeira rodada do Campeonato Paulista. Inclusive, foi também a estreia de Hernán Crespo como técnico do Tricolor. Quem saiu na frente foi o Pantera, com Dudu, no início do segundo tempo. E Arboleda deixou tudo igual.

Primeiro tempo

Logo aos dois minutos o São Paulo assustou com Igor Gomes, que bateu para o gol. No entanto, o goleiro Igor fez a defesa. Nos minutos seguintes, o Tricolor seguiu pressionando com Pablo e com Reinaldo. Ao passo que a primeira grande chance do Botafogo-SP foi aos 15’, com Michel. O meia cruzou e Bruno Alves fez o corte. Já aos 20’, chegaram com Martineli, que bateu cruzado. Mas a bola foi para fora, sem perigo.

Aos 24’, foi a vez dos donos da casa assustarem. Já que, após cruzamento, Matheus Santos fez o corte. Na sequência, Pablo tentou cabecear e o zagueiro afastou mais uma. Já aos 31’, Daniel Alves cruzou, mas Luciano não conseguiu fazer o domínio. Foi também com o atacante a última grande oportunidade da primeira etapa. Já que, cara a cara com o goleiro Igor, mandou por cima do gol.

Segundo tempo

O Pantera abriu o placar logo aos dois minutos, com Dudu. Em contra-ataque, Marlon passou por Léo e cruzou para o atacante, que mandou para o fundo das redes. Inclusive, o gol foi confirmado pelo VAR. Com mais posse de bola, o São Paulo tentou responder aos 10’. Reinaldo cruzou para Léo, que chutou. Mas na sequência, o árbitro marcou toque de mão do zagueiro. Em busca do empate, o Tricolor seguiu pressionando e aos 25’ foi a vez de Igor Vinícius cabecear e a bola foi por cima do gol.

Aos 29’, o São Paulo deixou tudo igual com Arboleda. Daniel Alves recebeu o passe e cruzou para Pablo, que cabeceou. Na sequência, o zagueiro apareceu para mandar para as redes, também de cabeça. Aos 41’, o Tricolor virou com Pablo. No entanto, após consulta ao VAR, a arbitragem marcou impedimento de Daniel Alves no lance e anulou o gol. Nos minutos finais, a equipe seguiu tentando o segundo gol, mas sem sucesso.

E agora?

Com o resultado, cada equipe começa a competição com um ponto cada e na segunda posição de seus grupos, o Botafogo no A e o São Paulo no B. O próximo compromisso do Tricolor é contra o Inter de Limeira, na quarta-feira (3). O duelo será no Major Levy Sobrinho, às 17h. Ao passo que o Pantera recebe o Guarani no estádio Santa Cruz, na quinta-feira (4), às 16h30. Os confrontos são válidos pela segunda rodada do Paulistão.