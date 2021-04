Em Recife, Sport e Sampaio Corrêa empatam na primeira rodada do Nordestão

No domingo (28), Sport e Sampaio Corrêa se enfrentaram na primeira rodada da Copa do Nordeste. Num jogo sem muitas chances claras e com duas bolas na rede, o empate em 1 a 1 tomou conta do placar, mesmo com o time da casa sendo ligeiramente superior aos visitantes. E foi assim o desfecho do duelo entre Leões e Tubarões na capital pernambucana.

Lances capitais do jogo

Em um primeiro tempo sem gols, foi o Sampaio quem criou as melhores chances na Ilha do Retiro. Aos 17, Dudu raspou de cabeça após cruzamento e tirou tinta da trave de Maílson. Mais tarde, aos 37, o Leão teve sua primeira boa chegada em cabeceio de Mikael. Mas Mota fez a defesa. Logo em seguida, aos 39, Dudu arriscou chute de fora da área e por pouco não abriu o placar para a Bolívia.

Mas os gols ficaram mesmo para a segunda etapa. Na marca dos 13 minutos, Paulo Sérgio tentou cortar cruzamento e acabou mandando para o próprio gol: 1 a 0 Sport. Só que a resposta do Sampaio não demorou. Aos 26, Dione cruzou com precisão, Jefinho subiu sozinho, cabeceou com categoria e deixou tudo igual. Na pressão final, aos 47, o Leão quase fez o gol da vitória com Matheusinho, que arrancou pela direita e chutou para defesa de Mota. Mas, no fim, a igualdade prevaleceu em Recife.

Sequência na competição nordestina

Na próxima rodada da Copa do Nordeste, o Sport vai até Alagoas encarar o CRB, às 16h do sábado (6). Às 20h30 do mesmo dia, só que no Maranhão, o Sampaio recebe o Fortaleza.