Carlos Eduardo enfatiza briga por espaço e boas atuações pelo Sport em 2021

No Sport desde a última temporada, o goleiro Carlos Eduardo destacou o desejo de fazer um grande ano com a camisa do clube pernambucano em 2021. Segundo o arqueiro, sua meta é buscar mais espaço no Leão.

“Estou trabalhando muito para fazer um grande ano com a camisa do clube. Tenho lutado para conquistar meu espaço no clube. Venho me dedicando ao máximo para crescer de produção e para ajudar sempre", afirmou.

Para Eduardo, o Leão tem tudo para fazer um ótimo 2021.

"Nosso elenco é muito forte e tem tudo para fazer um grande ano em 2021. Vamos trabalhar para atingirmos nossos objetivos neste ano", falou.