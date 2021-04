Portuguesa atropela Fluminense e assume liderança do Carioca

A Portuguesa venceu o Fluminense por 3 a 0 na tarde deste domingo (7), em jogo disputado no Maracanã. O duelo foi válido pela segunda rodada do Campeonato Carioca. A Lusa saiu na frente com Romarinho, no primeiro tempo. Na segunda etapa, Emerson Carioca e Chay completaram o placar.

Estratégias

O Fluminense começou no esquema 4-4-2, com Daniel Lima e Rai nas laterais e o estreante Rafael Ribeiro na zaga, ao lado de Higor Gabriel. No meio de campo, o veterano Ganso retornou após longo tempo afastado. Já o ataque foi formado pela dupla Samuel Granada e John Kennedy.

A Portuguesa foi escalada no mesmo esquema, Watson e Dilsinho, autor do gol da vitória sobre o Vasco, nas laterais. No meio de campo, Chay e Diego Guerra pelo meio. E o ataque começou com Romarinho e Emerson Carioca.

Lusa pressiona e larga na frente

A Portuguesa não se intimidou e começou partindo para o ataque. Tanto que dominou os primeiros dez minutos. Enquanto o Fluminense mal conseguia passar do meio de campo. Tanto que o primeiro ataque foi aos 13’, com Gabriel Teixeira, que acabou perdendo a bola na sequência. No minuto seguinte, Ganso tentou de fora da área e a bola ficou com a defesa adversária.

Por outro lado, foi a Lusa que saiu na frente, aos 23’, com Romarinho. Hugo Cabral avançou e cruzou rasteiro para o meia mandar para o fundo das redes. O gol sofrido fez com que o Tricolor passasse a pressionar mais. Já que quase empatou no lance seguinte, em chute de Ganso. Mas Neguetti evitou o gol.

Se nos primeiros 15 minutos o domínio foi da Portuguesa, na parte final do primeiro tempo o domínio foi do Fluminense, mas sem conseguir converter em gols. Aos 30’, Samuel perdeu um gol feito, quase em cima da linha, após ótimo passe de Caio Vinícius. Já nos acréscimos, Ganso deu um lençol e bateu para o gol. No entanto, o arqueiro da Lusa fez mais uma grande defesa.

Portuguesa liquida a partida em quinze minutos

As equipes voltaram para a segunda etapa sem mudanças. E não demorou muito para a Portuguesa marcar o segundo. Aos sete minutos, Emerson Carioca contou com a falha do estreante Rafael Ribeiro para balançar as redes. Na sequência, Ailton promoveu as entradas de Matheus Marins e de Alexandre Jesus nas vagas de Gabriel Teixeira e John Kennedy, respectivamente.

No entanto, logo em seguida, a Lusa marcou o terceiro com Chay. Mais uma vez, Rafael Ribeiro falhou e acabou perdendo a bola para Diego Guerra, que começou a jogada que culminou no gol. Inclusive, quase chegaram ao quarto com Everton Heleno. Mas a bola foi para fora.

Na tentativa de marcar o primeiro, o Tricolor foi ao ataque com Matheus Martins. No entanto, a finalização foi para fora. Nos minutos finais, a partida ficou mais lenta, com a Portuguesa trocando passes e administrando a vantagem.

E agora?

Com a vitória, a Portuguesa assumiu a liderança da competição, com seis pontos. A equipe ultrapassou o Flamengo no saldo de gols. Já o Fluminense segue sem conquistar pontos e caiu para a última posição da tabela.

O próximo compromisso da da Lusa é contra o Volta Redonda, no domingo (14). O duelo será no Luso-Brasileiro, às 15h30. No mesmo dia, às 18 horas, o Tricolor tem o clássico contra o Flamengo no Maracanã. Os confrontos são válidos pela terceira rodada do Cariocão.