Confiança e CSA empatam no fechamento da segunda rodada do Nordestão

A segunda rodada da Copa do Nordeste ficou completa na noite deste domingo (7) com o confronto entre Confiança e CSA, no Barretão, em Lagarto (SE). As duas equipes entraram em campo em busca do primeiro triunfo na competição, mas acabaram empatando em 2 a 2.

Com o resultado, o Dragão somou o primeiro ponto na tabela de classificação e aparece na sexta posição do Grupo A. Já o Azulão, com dois, ocupa o quinto lugar do Grupo B.

O jogo em Sergipe

No primeiro tempo de jogo no Barretão, em Lagarto (SE), as equipes tiveram equilíbrio na posse de bola, mas o Confiança criou mais chances claras de gol. Aos 12 minutos, Robinho tentou levantamento e quase marcou um golaço antes de Thiago Rodrigues pular para mandar para escanteio. Depois, aos 40, Bruninho recebeu livre pelo meio, soltou uma bomba e, novamente, o goleiro do CSA fez a defesa. Dois minutos depois, o camisa 10 levou perigo de novo, mas acertou a trave. O Azulão, que pouco finalizou, acabou sendo efetivo na principal chegada. Aos 46, Rafael Santos saiu mal do gol para tirar bola alçada na área, e Marco Túlio chutou de primeira para encobrir o goleiro e colocar o time alagoano na frente: 1 a 0.

Na volta do intervalo, o Confiança seguiu mais ofensivo e empatou o jogo aos 21 minutos. Robinho deu ótima assistência para Bruninho, que dominou e, sem deixar a bola cair, soltou uma bomba para o fundo das redes: 1 a 1. O CSA não demorou para equilibrar as ações e voltou a ficar na frente na marca dos 32. Silas cobrou escanteio na segunda trave, a bola desviou nas costas de Altemar e sobrou para Rodolfo Filemon voltar a colocar o Azulão em vantagem. Mas, já nos acréscimos, Willians Santana aproveitou desvio e insistiu no lance para marcar para o Dragão e deixar tudo igual: 2 a 2.