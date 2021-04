Raphael Veiga é eleito o "Craque" da Copa do Brasil 2020

Destaque na campanha invicta do Palmeiras na Copa do Brasil 2020, que culminou com o título da competição conquistado na noite deste domingo (7) no Allianz Parque, o meia Raphael Veiga foi eleito o melhor jogador da competição. Ele recebeu o troféu individual do ex-jogador Zé Roberto, também ídolo do Verdão.

"Fico feliz de encerrar temporada assim. Nem nos meus melhores sonhos imaginava isso depois de um ano tão difícil. Posso dizer que, depois de tudo o que vivemos, em campo essa foi a minha melhor temporada", comemorou o jogador.

Na partida desta noite, Raphael Veiga teve participação direta no primeiro gol palmeirense. Foi ele quem iniciou a arrancada que terminou com o gol do garoto Wesley, responsável por abrir o placar. No lance, o meia arrancou ainda no seu campo de defesa, passou por dois marcadores e achou o passe na medida para o companheiro fazer 1 a 0.

O próprio Raphael Veiga já havia balançado as redes ainda no primeiro tempo, mas houve impedimento no lance. Ele pegou de primeira na bola após um passe de Rony, mas o atacante estava impedido na origem da jogada.

Esse foi o terceiro título do Verdão na temporada 2020. Além da Copa do Brasil 2020, Raphael Veiga e seus companheiros de Palmeiras conquistaram ainda o Paulistão 2020 e também a Libertadores da América.